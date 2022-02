Eltel Names Håkan Dahlström New CEO (PLX AI) – Eltel says Håkan Dahlström appointed new President and CEO of Eltel.He was previously CEO of Fujitsu Sweden (PLX AI) – Eltel says Håkan Dahlström appointed new President and CEO of Eltel.

He was previously CEO of Fujitsu Sweden

