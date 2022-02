Marathon Oil Q4 Adj. Net Income Clearly Above Expectations (PLX AI) – Marathon Oil Q4 adjusted net income USD 592 million vs. estimate USD 418 million.Q4 free cash flow USD 898 millionQ4 net income USD 649 million vs. estimate USD 416 million2022 capital budget of $1.2 billion At $80/bbl WTI and $4.00/MMBtu … (PLX AI) – Marathon Oil Q4 adjusted net income USD 592 million vs. estimate USD 418 million.

Q4 free cash flow USD 898 million

Q4 net income USD 649 million vs. estimate USD 416 million

2022 capital budget of $1.2 billion

At $80/bbl WTI and $4.00/MMBtu Henry Hub, the 2022 program is expected to deliver in excess of $3.0 billion of free cash flow at a reinvestment rate of less than 30% Wertpapier

