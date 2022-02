Bitcoin – langfristiger Profiteur der Inflation?

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass Zeiten extremer Unsicherheit die Volatilität an den globalen Märkten verstärken und die Anleger in der Regel dazu veranlassen, sich sichereren Anlageklassen zuzuwenden. Die Trendwende in der Risikobereitschaft lässt sich an der Rendite der zehnjährigen Staatsanleihen ablesen, die zum ersten Mal seit Ende 2019 wieder über zwei Prozent liegt. Dennoch werden die Anleger angesichts der derzeit steigenden Inflation letztlich immer noch mit negativen Zinsen auf ihre Anleiherenditen konfrontiert sein. Der Bitcoin-Futures-Markt wird außerdem mit einer Prämie von sechs Prozent auf Jahresbasis gehandelt, was die allgemeine vorsichtige Stimmung unterstreicht. So sichern Anleger derzeit ihre Long-Positionen auf dem Kassamarkt ab. Dies deutet darauf hin, dass die Wahrscheinlichkeit einer impulsiven Aufwärtsbewegung in naher Zukunft eher gering ist.