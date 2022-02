Jetzt weiterlesen auf Finanzen100.de

> MÄRKTE & KURSE | Nach der Veröffentlichung des jüngsten Sitzungsprotokolls der Fed konnten die US-Indizes am Mittwoch nach schwachem Start im späten Handel deutlich Boden gut machen. Laut dem Protokoll will die US-Notenbank bald den Leitzins anheben. Als Gründe wurden die hohe Inflation und der robuste Arbeitsmarkt genannt. Im frühen Handel hatte der Ukraine-Konflikt die Stimmung belastet, da Zweifel am angekündigten russischen Truppenabzug aufkamen. Der Dow Jones, der zeitweise mit 1 % im Minus lag, beendete den Handel mit einem Verlust von 0,16 % bei 34.934 Punkten. Der S&P 500 schloss dagegen 0,09 % höher bei 4.475 Punkten. Der Nasdaq 100 grenzte seine anfänglichen Verluste von 1,3 % ein und sank um 0,12 % auf 14.603 Punkte. Heute Morgen sorgten an den deutschen Börsen die Jahreszahlen der Commerzbank für eine positive Überraschung. Die Bank hatte 2021 einen Gewinn von 430 Mio. € (2020: - 2,9 Mrd. €) eingefahren und übertraf damit die Erwartungen. Für das laufende Jahr peilt der Vorstand jetzt einen Konzerngewinn von mehr 1 Mrd. € an. Die Commerzbank-Aktie notierte nach den Zahlen rund 5 % fester. Die Ukraine-Krise dürfte dagegen wieder für stärkere Belastungen sorgen. Der Dax eröffnete den Handel mit einem Plus von 0,22 % bei 15.404 Punkten, rutschte danach aber schnell in die Verlustzone ab. Bei Bayer hellt sich die längerfristige Perspektive weiter auf.