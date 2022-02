Laut einer im täglich erscheinenden BNP-Newsletter „DailyEdelmetall“ veröffentlichten Analyse ist beim Goldpreis (ISIN: XC0009655157) ein temporärer Kurssprung möglich. Hier die kurze Analyse:

„Rückblick: Seit Ende Januar die Unterstützung bei 1.775 USD in buchstäblich letzter Sekunde verteidigt wurde, zieht der Goldpreis in einer geradlinigen Kaufwelle in Richtung des Widerstands bei 1.875 USD an. Nach dem Ausbruch über die markanten Kursbarrieren bei 1.833 und 1.848 USD wurde diese Hürde schon am Dienstag der laufenden Woche erreicht und dort eine leichte Korrektur gestartet.