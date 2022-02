Vienna Insurance FY Earnings Beat Estimates & Its Own Guidance (PLX AI) – Vienna Insurance FY pretax profit EUR 510 million vs. estimate EUR 492 million.Company guidance used to be EUR 450-500 millionFY combined ratio 94.1% vs. company target 95%FY premium volume EUR 11 billion (PLX AI) – Vienna Insurance FY pretax profit EUR 510 million vs. estimate EUR 492 million.

