Insgesamt 6.200 Bohrmeter sind in 53 Bohrlöchern auf dem Keno-Hill-Silberprojekt von Metallic Minerals im vergangenen Jahr niedergebracht worden. Für 37 Rückspülbohrungen mit einer Gesamtlänge von 2,965 Meter liegen die Ergebnisse nun vor. Sie konzentrierten sich auf das Zielgebiet Central Keno. Dabei durchschnitten die Bohrer in 32 der 37 Bohrlöcher breite Abschnitte mit hohen Gehalten an Silberäquivalent.

Sie ähneln jenen, die vor kurzem bei East Keno entdeckt worden waren. Für diesen Teil der Liegenschaft waren sie Metallic Minerals bislang allerdings unbekannt und stellen damit eine neue Zielart dar. Auf Keno Hill ist nunmehr grundsätzlich mit zwei unterschiedlichen Arten von Mineralisierung zu rechnen: Typisch für das Projekt und den gesamten Bezirk sind die hochgradigen Silberadern.

Metallic Minerals entdeckt eine bedeutende Erweiterung des Gesamtpotentials des ganzen Bezirks

Zu ihnen gesellen sich bedeutende, gestapelte regionale Überschiebungsstörungen. Mit ihnen sind weitere hochgradige epithermale Systeme verbunden, die eine zusätzliche Silbermineralisierung enthalten. Erfreulich ist nicht nur, dass neben den erwarteten Adern zusätzlich diese neuen Funde entdeckt wurden, die das Potential des gesamten Bezirks erheblich erweitern.

Auch der Gehalt der Bohrkerne sorgte bei Metallic Minerals für große Freude, denn ein neigungsabwärts verlaufender Abschnitt entlang der nördlichen Ader Caribou enthielt einige der höchsten Grade an Silberäquivalent, die auf Keno Hill bislang bislang entdeckt worden waren. Sie bestätigen nicht nur die bisherigen Ergebnisse, sondern lassen auch erkennen, dass sich die hochgradigen Strukturen in die Tiefe hinein fortsetzen.

Doppelte Treffer mit hochgradiger Vererzung

Durchteuft wurden beispielsweise in Bohrloch KS21-47 ein 27,4 Meter langer Abschnitt mit 146,0 g/t Silberäquivalent. In ihm enthalten war als Filetstück dieser Auswertungen der 3,05 Meter lange Abschnitt mit 1.150,8 g/t Silberäquivalent. Dieses setzt sich zusammen aus 562,06 g/t Silber, 1,48 g/t Gold, 3,0 Prozent Blei und 6,96 Prozent Zink.

Nicht weit entfernt durchteufte Bohrloch KS21-55 19,8 Meter mit insgesamt 119,1 g/t Silberäquivalent. Auch dieser Treffer enthielt einen 1,52 Meter langen Abschnitt mit 1.009,8 g/t Silberäquivalent. Neben diese Spitzenwerte gesellen sich weitere Bohrabschnitte, die in ihrer Zusammenschau ein neues Bild von Keno Hill vermitteln.

Die Suche nach dem Treffpunkt der Strukturen hat begonnen

Metallic Minerals Chairman und CEO Greg Johnson fasste diese Ergebnisse so zusammen: „Unser Team hat bedeutende strukturelle Merkmale identifiziert, die auf regionale Schubverwerfungen hinweisen, die offenbar wichtige durchlässige Zonen bilden, die eine hochgradige epithermale Silbermineralisierung im gesamten zentralen und östlichen Teil des Keno-Distrikts beherbergen.“

Nun wird es spannend, denn die Aufgabe des 2022er Bohrprogramms kann es jetzt nur sein, den Ort des Zusammenflusses zu finden, an dem diese neu identifizierten Zonen auf die bereits bekannten epithermalen Silbermineralisierung trifft. Hier darf durchaus eine Art Jackpot erwartet werden, denn wo zwei hochgradige Mineralisierungen einander treffen, dürfte die Chance auf neue, besonders reichhaltige Silberfunde ausgesprochen groß sein.

Background

Metallic Minerals Corp. (TSX-V: MMG, FSE: 9MM1) ist ein börsennotierter kanadischer Explorer, der in Toronto und Frankfurt handelbar ist. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Erschließung des hochgradigen Keno-Hill-Silberprojekts im kanadischen Yukon Territory. Parallel soll aber auch das ebenfalls sehr lukrative La Plata Silber-Gold-Kupferprojekt in Colorado, USA, Shareholder Value liefern. Für erste Einnahmen sorgen die alluvialen Goldvorkommen im Klondike Distrikt, die von lokalen Minenbetreibern abgebaut werden und Metallic Minerals über ein Royalty-Vergütungsmodell erste Cash-Einnahmen liefern, die zumindest teilweise für die Exploration verwendet werden können. Alle Projekte befinden sich in exzellenter Infrastruktur und bieten enormes Potential.

Disclaimer

Die AXINO Media GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.axinocapital.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzen sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der AXINO Media GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der AXINO Media GmbH und ihren Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die AXINO Media GmbH und/oder deren Mitarbeiter, verbundene Unternehmen, Partner oder Auftraggeber, Aktien der Metallic Minerals Limited halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ein weiterer Interessenkonflikt besteht darin, dass zwischen der AXINO Media GmbH und der Metallic Minerals Limited ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag besteht. Demnach wird die AXINO Media GmbH entgeltlich für ihre Berichterstattung entlohnt. Die AXINO Media GmbH und deren verbundenen Unternehmen behalten sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen.