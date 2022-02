Bis Anfang letzten Jahres stieg Okta wie am Schnürchen gezogen, dabei erreichte der Wert ein Verlaufshoch von 294,00 US-Dollar. Zwar hat sich anschließend eine leichte Abkühlung der Aufwärtsbewegung eingestellt, diese wurde jedoch in einem regelkonformen symmetrischen Dreieck abgespielt. Eigentlich ein bullisches Zeichen, im November 2021 kam es jedoch zu einer bärische Auflösung und ersten Abschlägen auf 171,86 US-Dollar. Der diesjährige Rückläufer zurück an das Widerstandsniveau um 200,00 US-Dollar wurde mit den jüngsten Kursabschlägen schon wieder beendet, wodurch das übergeordnete Verkaufssignal nun weiter umgesetzt werden dürfte.

Neuerliche Tiefs einplanen

Im Prinzip würde das Verkaufssignal unterhalb von 200,00 US-Dollar aktiviert, von einer tragfähigen Unterstützung ist Okta sehr weit entfernt. Eine solche liegt erst im Bereich von 142,50 US-Dollar vor, bis wohin die Short-Idee auch reicht. Über entsprechende Zertifikate ließe sich hierdurch noch überdurchschnittlich profitieren. Sollte Okta dagegen seinen Abwärtstrend bestehend seit Mitte November letzten Jahres durch einen Sprung über 200,00 US-Dollar verlassen, könnte eine Aufwärtsbewegung durchaus einsetzen und in den Bereich von 234,75 US-Dollar aufwärts tendieren. Weitere Gewinne werden jedoch nur sehr schwer zu realisieren sein.