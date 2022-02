Warum steigt Gold auf ein 8-Monats-Hoch, während Bitcoin und Aktien fallen? Liegt das nur am Ukraine-Konflikt? Warum aber fungiert Bitcoin nicht angesichts des Ukraine-Konflikts als sicherer Hafen, Gold aber offenkundig schon? Die Antwort ist einfach: Liquidität! Aktien und Bitcoin sind Liquiditäts-Assets, Gold ist dagegen eine Versicherung (vor allem für den worst case). Seit wann ist sowohl bei Aktien als auch bei Bitcoin "der Wurm drin"? Seit November, also exakt seit dem Zeitpunkt, als Jerome Powell von Biden erneut als Fed-Chef nominiert worden ist und plötzlich das Mantra Inflation vorübergehend" fallen ließ - mithin also seit der hawkishen Wende der Fed im Auftrag von Joe Biden, für den die Inflation das zentrale Problem ist..

Hinweise aus Video: