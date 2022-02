Gold steigt, Goldaktien freundlich

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Kanzler Olaf Scholz bietet der Ukraine die beschleunigte Auszahlung einer Kreditlinie im Umfang von 0,15 Mrd Euro an und kündigt eine weitere Kreditlinie im gleichen Umfang an.Die Ukraine, die USA und die EU, die Nordstream II gemeinsam bekämpfen, müssen dieses lächerliche Angebot als Kriegserklärung verstehen. Bereits im August 2020 hat Olaf Scholz den USA für die Nichtbekämpfung von Nordstream II ein Angebot von 1,0 Mrd Euro gemacht, Quelle: https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-09/nord-stream-2-ostsee-pipeline-finanzierung-olaf-scholz?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F.Bild.de: „Angriff in der Ost-Ukraine. Putins Schergen beschießen ukrainischen Kindergarten“.1. Die Beschädigungen an der Wand des Kindergartens sind nach außen genau so groß wie nach innen, was auf Schäden durch Sprengstoff hindeutet.2. Es wurden bei dem Beschuss keine Kinder verletzt, da sie offensichtlich vor dem „Beschuss“ in Sicherheit gebracht wurden.Nach den vorliegenden Fakten wäre eine Schlagzeile: Bidens Schergen verüben einen Sprengstoffanschlag auf ukrainischen Kindergarten ebenso glaubwürdig.Sprecherin der EU-Kommission bestätigt, dass viele Schiffe mit Flüssiggas nach Europa umgeleitet worden sind. Bereits im Januar haben 120 Schiffe insgesamt 10 Milliarden Kubikmeter Flüssiggas nach Europa gebracht, um die Energieversorgung Europas abzusichern.Kommentar: Woher wusste die EU-Kommission im Januar, dass die Lage in der Ukraine eskalieren wird?Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem unveränderten Dollar zulegen (aktueller Preis 53.508 Euro/kg, Vortag 53.049 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.