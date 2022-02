Über den Märkten hängen gleich zwei Damokles-Schwerter in Form der beträchtlichen Differenz zwischen US-Zinsen und Inflation und der angespannten Lage an den Ost-Grenzen der Ukraine. Dem gegenüber stehen die noch sprudelnden Einnahmen in der Halbleiter-Industrie. NVIDIA, der wertvollste Chipkonzern der Welt wächst stürmisch und drängt in neue Geschäftsfelder. Das einzige Haar in der Suppe ist der geplatzte Zukauf des Chipdesigner ARM. Jedoch trieb der weltweite Chipbedarf das Geschäft des Halbleiterspezialisten auf Rekordhöhe. Der Umsatz stieg im Ende Januar abgeschlossenen vierten Quartal um 53 Prozent auf gut 7,6 Milliarden Dollar. Unterm Strich stand ein Gewinn von drei Milliarden Dollar, mehr als doppelt so viel wie im Vorjahreszeitraum. Für das abgelaufene Finanzjahr meldete Nvidia einen Umsatz von 26,9 Milliarden Dollar (plus 61 Prozent) und einen Nettogewinn von 9,7 Milliarden Dollar (plus 125 Prozent). Für das laufende Quartal stellte Nvidia einen weiteren Umsatzanstieg auf 8,1 Milliarden Dollar in Aussicht.

.

Zum Chart

.