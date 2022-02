Die neu entdeckte Goldzone, über der das Unternehmen vor Kurzem auch eine geophysikalische Vermessung flog, um weitere Daten für die Bohrungen zu gewinnen, ist sowohl seitlich als auch in die Tiefe offen. Die Bohrung 21 war das erste Bohrloch, das diesen Goldvererzungsintervall durchschnitt. Die erste Bohrung des neuen Programms, DDRCCC-22-022, erfolgt nun südöstlich von Bohrloch 21 und wird mit einem Winkel von -45 Grad angesetzt, um rund 100 Meter unterhalb von der Erfolgsbohrung des vergangenen Jahres auf Vererzung zu testen. Mit den folgenden Bohrungen will Sitka dann systematisch weiter nach Nordosten und Südwesten des aktuellen Bohrlochs voranschreiten.

Newsflow als Alleinstellungsmerkmal

Cor Coe, CEO von Sitka Gold sieht in diesem Winterbohrgprogramm einen echten Meilenstein und erhofft sich nach den herausragenden Ergebnissen aus dem letzten Sommer einen große Menge an Informationen, um das Verständnis des geologischen Modells noch einmal zu erweitern – und damit die Planungen für ein aggressives Bohrprogramm auf diese neu entdeckten Zone zu unterstützen. Ein nicht unerheblicher Faktor: Die Winterbohrungen auf RC Gold werden voraussichtlich einige spannende Neuigkeiten abwerfen – zu einer Zeit, da die meisten anderen Projekte der Region bis zum Sommerbeginn im Winterschlaf liegen.

Bohrungen im Winter sind im Yukon nicht wirklich üblich, doch der für die Region, in der Sitka tätig ist, typisch geringe Schneefall sowie die bestehende Zugangsstraße und die Nähe zu einem Highway machen RC Gold zu einem idealen Kandidaten für den Winterbetrieb. Wie Cor Coe ausführt, verschafft die Möglichkeit, das ganze Jahr über zu arbeiten, Sitka den Vorteil, das Projekt deutlich schneller voranzubringen, als wäre man auf die traditionelle Sommersaison beschränkt. Der CEO und Geologe ist verständlicherweise äußerst gespannt und hofft, sein Verständnis der Parameter dieses „beeindruckenden, intrusionsbedingten Goldsystems“ verbessern zu können.

Fazit: Die Reaktion auf das Ergebnis von Bohrloch 21 und jetzt die Marktreaktion allein auf die Ankündigung, dass Sitka Gold dort mit weiteren Bohrungen beginnt, zeigen, dass das Interesse der Anleger an aussichtsreichen Goldexplorern nach wie vor vorhanden ist. Die Unternehmen müssen aber eben auch liefern, so wie es Sitka Gold im Yukon bisher gelang, um nachhaltig überzeugen zu können. Wir sind hoch erfreut, dass es bei Sitka nicht bis zum Sommer dauern wird, bis weitere Neuigkeiten vom RC Gold-Projekt zu hören sein werden und bleiben eng an dieser spannenden Story dran. Natürlich handelt es sich aber in der Exploration um ein riskantes Geschäft, da weitere Treffer nie garantiert sind. Mit diesem Risiko bezahlt man aber eben die großen Chancen auf der anderen Seite.

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH veröffentlicht auf https://goldinvest.de Kommentare, Analysen und Nachrichten. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Sitka Gold halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen. Darüber hinaus wird die GOLDINVEST Consulting GmbH von Sitka Gold für die Berichterstattung zum Unternehmen entgeltlich entlohnt. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenkonflikt.