Shop Apotheke sackt weiter ab

Der 10er-EMA konnte bisher auch nicht zurückerobert werden. Am Vortag prallten die Aktien mit dem Tageshoch erneut am 10er-EMA nach unten ab. Auch am heutigen Freitag zeigen sich die Aktien von Shop Apotheke im bisherigen Tageshandel weiter schwach und zeigen sich bisher mit einer kleinen schwarzen Tageskerze. Eine neue Short-Position könnte sich in Trendrichtung bei einem Hochlauf in den Bereich des 10er-EMA anbieten.

Trading-Strategie: