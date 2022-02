Beteiligt sind neben First Graphene, das die Führung des Konsortiums inne hat, die Abteilung für Maschinenbau, Bauwesen und Luft- und Raumfahrttechnik der Universität Manchester und die beiden britischen Baustoff- bzw. Sanierungskonzerne Breedon Cement Ltd. und Morgan Sindall Construction & Infrastrukture Ltd.

Gemeinsam wollen die Partner daran arbeiten, die Selbstverpflichtung der Zement- und Betonindustrie Wirklichkeit werden zu lassen. Diese hat sich zum Ziel gesetzt, ihren CO2-Ausstoß bis 2030 um 25 Prozent zu senken. Das Vorhaben ist durchaus anspruchsvoll, denn ein großer Teil der nicht unerheblichen CO2-Emissionen in der Branche entsteht durch den sogenannten Klinkerfaktor.

Die Herstellung von Klinker ist mit hohen CO2-Emissionen verbunden. Benötigt wird der Klinker, weil er den Zement bindet und stärkt. Das Problem besteht somit darin, dass mit Blick auf das Klima ein geringerer Klinkereinsatz wünschenswert wäre, dieser aber gleichzeitig den Zement bzw. Beton weniger stabil werden lässt.

First Graphenes PureGRAPH® könnte die Lösung sein

Eine Lösung des Problems könnte darin bestehen, einen mit Graphen verbesserten neuen Hochleistungszement zu entwickeln, der trotz eines deutlich reduzierten Klinkerfaktors gleiche oder sogar bessere Eigenschaften bei der Festigkeit und Haltbarkeit aufweist, wie der aktuell hergestellte Beton.

Von First Graphene durchgeführte eigene Forschungen haben bereits gezeigt, dass dies mit dem Zusatz von geringen Mengen PureGRAPH® prinzipiell möglich ist. In den externen Test gelang es, die Leistung der Zementverbundstoffe zu verbessern und einen Zementmörtel zu kreieren, dessen Druckfestigkeit um 34 Prozent über dem Branchenstandard liegt. Auch die Zugfestigkeit erhöhte sich gegenüber den derzeitigen Materialien um 27 Prozent.

Auf diesen Testreihen aufbauend will das von First Graphene geführte Konsortium in den nächsten zwölf Monaten mit Hilfe von PureGRAPH® ein verbessertes Zementprodukt entwickeln. Das GR-CEM genannte Produkt wird einen Leistungssprung darstellen, der eine Verringerung des Klinkerfaktors ermöglicht. Gleichzeitig sollten alternative Zusatzstoffe wie Kalkstein und kalzinierter Ton zum Einsatz kommen, die deutlich kohlenstoffärmer sind als die aktuell verwendeten Additive. Gelingt dieses Ansinnen, könnte die CO2-Belastung der Branche deutlich gesenkt werden.

First Graphenes Konsortium setzt sich in einem Wettbewerb durch

Gewährt wird der Zuschuss im Rahmen des Transforming Foundation Industries Programms (TFI) von der Innovationsagentur, Innovate UK, die der britischen Regierung untersteht. Dabei erfolgt die Erteilung der Zuschüsse nicht nach dem Gießkannenprinzip, sondern im Rahmen eines wettbewerbsorientierten Verfahrens. Auch darin wird sichtbar, als wie nützlich und aussichtsreich der Lösungsvorschlag mit PureGRAPH® bereits jetzt angesehen wird.

Das Konsortium wird sich nicht damit begnügen, GR-CEM zu entwickeln, sondern es ist vorgesehen, dass die neuen Technologien in einer Zementproduktionsanlage erprobt und in umfangreichen Tests nach den Normen der Bauindustrie bewertet werden. Anschließend werden die beiden Partner aus der Bauindustrie die Leistungen des neuen Betons an einem realen Bauprojekt testen und bewerten.

Im Erfolgsfall wird sich für First Graphene ein attraktives Geschäftspotential ergeben können, denn der Druck auf die Bauindustrie, ihre CO2-Emissionen zu senken, ist hoch. Mit dem weltweit tätigen Bauchemikalienhersteller Fosroc International Ltd. wurde bereits im Januar eine Kooperation zur Entwicklung von mit PureGRAPH® verbesserten Mahlhilfen für Zement geschlossen. Sie erfährt durch das neue Konsortium nun eine interessante und wichtige Ergänzung.

Background

First Graphene Limited (ASX: FGR, FSE: AU000000FRG3) ist weltweit der führende Anbieter von hochleistungsfähigen Graphen-Produkten. Das Unternehmen verfügt über eine Produktionskapazität von 100 Tonnen pro Jahr und eine robuste Produktionsplattform, die auf der Eigenversorgung mit hochreinen Rohstoffen basiert. Derzeit wird die Verwendung von Produkten aus der PureGRAPH®-Familie in Verbundwerkstoffen, Elastomeren, im Brandschutz und in der Energiespeicherung sowie im Bauwesen und im Schiffbau durch erhöhte Vertriebsaktivitäten und durch die gezielte Entwicklung von vorgefertigten Graphenträgern, welche die Kunden leicht in ihre Produktionsabläufe integrieren können, intensiv vorangetrieben.

Disclaimer Die AXINO Media GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.axinocapital.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzen sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der AXINO Media GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der AXINO Media GmbH und ihren Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die AXINO Media GmbH und/oder deren Mitarbeiter, verbundene Unternehmen, Partner oder Auftraggeber, Aktien der First Graphene Limited halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ein weiterer Interessenkonflikt besteht darin, dass zwischen der AXINO Media GmbH und der First Graphene Limited ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag besteht. Demnach wird die AXINO Media GmbH entgeltlich für ihre Berichterstattung entlohnt. Die AXINO Media GmbH und deren verbundenen Unternehmen behalten sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen.