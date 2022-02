Noch in 2007 kratzte die Klöckner-Aktie am Niveau von 52,00 Euro, von diesen Höchstständen hat sich das Papier in den letzten Jahren jedoch merklich entfernt und gab sogar bis März 2020 auf 2,61 Euro nach. Aber bereits seit 2011/2012 hat sich eine starke Barriere um 13,00 Euro abgezeichnet, an der Klöckner zuletzt wieder zu knabbern hatte. Genau in diesem Bereich ist der Wert nämlich im Sommer letzten Jahres abgeprallt und tendiert seitdem zur Unterseite. Dabei präsentiert sich der Kursverlauf seit 2020 allerdings in Gestalt einer dreiwelligen Aufwärtsbewegung, nur dass die letzte Kaufwelle eben noch fehlt.

Auflösung zur Oberseite erwartet

Eine positive Auflösung des laufenden Abwärtstrends wird erst oberhalb von 12,00 Euro erwartet, Zugewinne an die aktuellen Jahreshochs bei 13,49 Euro wären dann die Folge. Aber erst ein nachhaltiger Monatsschlusskurs oberhalb dieser Kursmarke dürfte mittelfristig weiteres Kurspotenzial an 15,90 und womöglich 19,04 Euro freisetzen. Ein Verbleib im aktuellen Abwärtstrend wäre dagegen vorläufig als neutral zu bewerten, erst unterhalb der aktuellen Jahrestiefs von 9,06 Euro würden Abschläge auf 8,00 Euro und darunter etwa 5,48 Euro drohen.