Nicht nur für Lucapa Diamond Company Ltd. ( ASX: LOM, FSE: NHY ) war das vergangene Jahr ein ausgesprochen erfolgreiches Jahr. Auch die Partner profitierten von den hohen Verkaufserlösen und geben diese nun in Form einer Dividende an ihre Aktionäre weiter. Auf der Lulo-Mine in Angola ist dies die Sociedade Mineira Do Lulo. An ihr hält Lucapa Diamond einen Anteil von 40 Prozent. Er führt dazu, dass dem Unternehmen nun nach Steuern eine Zwischendividende in Höhe von 5,0 Millionen Australischen Dollar zufließt.

Durchgeführt werden die Arbeiten auf der Mine, vor allem der alluviale Diamantenabbau, jedoch von der Sociedade Mineira Do Lulo (SML). Sie wurde im Mai 2016 gegründet und hat ein genehmigtes Stammkapital von 14,0 Millionen AUD. Auch an ihr ist Lucapa Diamand mit einem Anteil von 40 Prozent beteiligt.

An der Lulo-Mine verdient Lucapa Diamond doppelt

Einnahmen aus der Lulo-Mine entstehen dem Unternehmen daher auf zwei Arten. Am Verkauf der Diamanten ist Lucapa Diamond entsprechend seines Besitzanteils an der Mine direkt beteiligt. Aber auch die Sociedade Mineira Do Lulo wird für ihre Tätigkeiten von den Besitzern der Mine entlohnt und reicht die unter dem Strich verbleibenden Gewinne als Dividenden an ihre eigenen Aktionäre weiter.

Da auch die Sociedade Mineira Do Lulo im vergangenen Jahr gut verdient hat, weil auf der Lulo-Mine neue Rekordmengen an Gestein verarbeitet wurden, hat das SML-Management am 15. Dezember 2021 beschlossen, seinen Aktionären für das Geschäftsjahr 2021 eine attraktive Zwischendividende zu zahlen.

Sie kam in der Zwischenzeit zur Auszahlung, sodass Lucapa Diamond nach Abzug der Quellensteuer in den letzten Tagen 5,0 Millionen Australische Dollar zugeflossen sind.

Schon in Kürze wird Lucapa Diamond weitere Zahlungen erhalten

Der warme Geldregen hält noch eine Weile an, denn zwei von Lucapa Diamond in der Vergangenheit gewährte Kredite stehen zur Rückzahlung an.

Der Erste betrifft New Azilian, ein Unternehmen, das mit dem Hauptaktionär und nicht geschäftsführenden Direktor, Ross Stanley, verbunden ist. Ihm wurde im August 2020 ein Darlehen gewährt, das mit 9,8 Prozent verzinst wird. Es soll bis zum 28. Februar 2022 vollständig zurückbezahlt werden und da New Azilian die fällige Zahlung leisten wird, sollte Lucapa Diamond aus diesem Kredit Anfang März weitere Liquidität zufließen.

Der zweite Kredit in Höhe von 14,0 Millionen Australischen Dollar wurde der Sociedade Mineira Do Lulo gewährt. Ihre Aktionäre haben nicht nur der Dividendenausschüttung zugestimmt, sondern auch gebilligt, dass dieses Darlehen ebenfalls nach und nach getilgt wird. Das Protokoll für die Rückzahlung der Schulden ist bereits in Arbeit, sodass Lucapa Diamond im Lauf des Frühjahrs auch aus diesem Kredit frische Liquidität zu fließen wird.

Finanziell ist die Weiterentwicklung der Gesellschaft nun gesichert

Lucapa Diamond hat sich noch nicht dazu geäußert, wie die Geldzuflüsse verwendet werden, doch es spricht viel dafür, dass ein Teil des Geldes in die Weiterentwicklung des australischen Merlin-Diamantenprojekts fließen wird.

Den Lucapa-Aktionären kann dies nur recht sein, denn ein Merlin-Projekt, das schnell weiterentwickelt und in Produktion gebracht wird, ist ein sehr erfolgversprechender Weg, um den Wert des Unternehmens und auch seinen Börsenwert mittelfristig deutlich zu steigern.

Background

Die Lucapa Diamond Company Ltd. (ASX: LOM, FSE: NHY) ist ein in Australien und Deutschland börsennotiertes Bergbauunternehmen, das sich auf die Produktion hochkarätiger und damit auch sehr hochpreisiger Diamanten spezialisiert hat. Pro Karat erzielt Lucapa Diamond weltweit deshalb die höchste Vergütung im alluvialen Diamantenbergbau. Mehr als 75 Prozent der Einnahmen entstammen mittlerweile dem Verkauf von Diamanten mit einem Gewicht von mehr als 4,8 Karat. Produziert wird in der Mothae-Mine in Lesotho und seit 2015 auch in der Lulo-Mine in Angola. Zusätzlich wird in Australien das Merlin-Projekt entwickelt. Die Mothae-Mine zählt als Kimberlitmine weltweit zu den ganz wenigen Vorkommen dieser Klasse und ist bereits profitabel. Auf der seit 2015 betriebenen Lulo-Mine wurden seitdem bereits über 23 Diamanten mit einem Gewicht von mehr als 100 Karat gefördert. Im Jahr 2021 profitierte Lucapa von den deutlich erholten Diamantenpreisen und einigen besonders großen Steinen, die auf der Lulo-Mine gefördert wurden.

