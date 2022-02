Gegenüber CNBC sagte sie am Donnerstag: "Wie hatten einen signifikanten Rückgang. Unsere Technologieaktien sind im Verhältnis zu ihrem Potenzial stark unterbewertet. Geben Sie uns fünf Jahre Zeit. Wir führen ein Deep-Value-Portfolio." Zur Erklärung: Deep Value beschreibt ein konzentriertes Portfolio mit einer kleinen Auswahl an Value-Titeln, von deren Erfolg der Fondsmanager im besonderen Maße überzeugt ist.

Viele Tech-Aktien mussten immense Kurseinbrüche in den ersten Wochen des Jahres 2022 hinnehmen. Der Fonds Ark Innovation ETF blieb von dem großen Ausverkauf nicht unberührt. Die im Portfolio enthaltenen Titel wie Zoom, Teladoc Health und Roku zogen den Fonds runter: Rund ein Viertel an Wert verlor er im laufenden Jahr.