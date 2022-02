Lieber Silber als Gold?

Das Silver Institute prognostiziert für das laufende Jahr eine rekordhohe Silber-Nachfrage. Konkret soll diese um 8 % auf 1,112 Milliarden Unzen steigen. Getragen wird das Plus dabei von allen Sektoren:

Die Investitionsnachfrage nach physischem Silber in Form von Barren und Münzen soll um 13 % auf ein 7-Jahres-Hoch zunehmen. Bei der Nachfrage nach Schmuck und Silberwaren wird ein Anstieg um 11 % bzw. 21 % erwartet. Hier ist Indien eine treibende Kraft. Und von Seiten der Industrie steigt der Bedarf voraussichtlich um 5 % auf ein Rekordniveau. Grund dafür ist eine zunehmende Verwendung von Silber sowohl in traditionellen als auch in „grünen“ Technologien. Der Klimaschutz lässt grüßen.