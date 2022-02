Die Analysten von Fitch Solutions (Country Risk & Industry Research) sind zuversichtlich, dass der Zinnpreis dieses und auch das nächste Jahr zwischen 38.000 und 42.000 USD pro Tonne liegen wird. Das schnelle Nachfragewachstum übertreffe das sich noch erholende Angebot, hieß es.



Ursprünglich hatten die Experten ihre Prognosen für 2022 und 2023 auf 29.000 und 32.500 USD pro Tonne festgelegt, bevor der Zinnpreis schon im bisherigen Jahresverlauf in neue Rekordhöhen emporschoss.

Lucapa Diamond erhält Lulo-Dividende von 5 Millionen AUD

Nicht nur für Lucapa Diamond Company Ltd. (ASX: LOM, FSE: NHY) war das vergangene Jahr ein ausgesprochen erfolgreiches Jahr. Auch die Partner profitierten von den hohen Verkaufserlösen und geben diese nun in Form einer Dividende an ihre Aktionäre weiter. Auf der Lulo-Mine in Angola ist dies die Sociedade Mineira Do Lulo. An ihr hält Lucapa Diamond einen Anteil von 40 Prozent. Er führt dazu, dass dem Unternehmen nun nach Steuern eine Zwischendividende in Höhe von 5,0 Millionen Australischen Dollar zufließt.

First Graphene: Britische Regierung unterstützt innovatives Zementkonsortium

Mit einem Zuschuss von 190.034 Pfund, das sind umgerechnet rund 227.600 Euro, unterstützt die britische Regierung ein von First Graphene Limited (ASX: FGR, FSE: M11) geleitetes Konsortium, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Entwicklung von mit Graphen verstärktem, kohlenstoffarmen Zement voranzutreiben. Das gemeinsame Forschungsprojekt hat zum 1. Februar 2022 begonnen und ist auf zwölf Monate ausgelegt.

Blackjack: Sitka Gold nimmt Winterbohrprogramm in Angriff!

Mit einem Kursplus von über 8% und deutlich erhöhtem Handelsvolumen begrüßten die Anleger gestern die Neuigkeit, dass Sitka Gold (CSE SIG / WKN A2JG70) den für den Winter angekündigten Teil seines Bohrprogramms auf dem RC Gold-Projekt im Yukon in Angriff genommen hat. Der Winterteil des Bohrprogramms auf dem im rohstoffreichen Tombstone Goldgürtel gelegenen Goldprojekt soll sich auf die neu benannte Black Jack-Zone (bisher Saddle West) konzentrieren.

Metallic Minerals: Hochgradige Silbervererzung von 1.151 g/t erbohrt!

Über eine Länge von 3,05 Meter durchschnitten die Bohrer auf dem Keno-Hill-Silberprojekt in der kanadischen Yukon-Provinz 2021 eine Silbermineralisierung von 1.151 g/t Silberäquivalent. Dieses erfreuliche Ergebnis konnte Metallic Minerals Corp. (TSX-V: MMG, FSE: 9MM1) heute bekanntgeben. Noch stehen die Ergebnisse von 26 Bohrlöchern aus, doch schon jetzt zeichnet sich ab, dass das im vergangenen Jahr durchgeführte Bohrprogramm ein voller Erfolg war.

Conico: Aktueller Stand und Pläne für die Exploration in Grönland

Die erste Bohrsaison im Osten Grönlands verlief für den australischen Explorer Conico (WKN A1W2NL / ASX CNJ) nicht wie geplant. CEO Thomas Abraham-James erläutert in zwei sehr aufschlussreichen Gesprächen mit Crux Investor aber, wie er die Lage sieht und warum er die riesigen Liegenschaften des Unternehmens weiterhin als sehr chancenreich betrachtet. Wer sich genauer für die technischen und geologischen Details der Grönland-Projekte von Conico interessiert, dem sei die „Technical Analysis & Due Diligence“ empfohlen.

Askari Metals: 88 km² großes Ziel auf Lithiumprojekt Yarrie entdeckt

Mittels einer Hyperspektralanalyse gelang es Askari Metals Ltd. (ASX: AS2, FSE: 7ZG), auf dem Lithiumprojekt Yarrie gleich eine ganze Reihe von neuen Explorationszielen zu identifizieren. Nicht nur die 1.711 km² große Liegenschaft in der Pilbara-Region des australischen Bundesstaats Western Australia beeindruckt durch ihre enorme Größe. Die neu entdeckten Ziele tun es auch, denn das größte Ziel erstreckt sich über eine beeindruckende Fläche von 88 km². Nun gilt es, diese Entdeckungen aus dem Weltraum vor Ort auf dem Boden näher zu inspizieren.

Snow Lake Resources entdeckt neue Lithiumziele

Mit Freude konnte Nova Minerals Limited (ASX: NVA, FSE: QM3) heute weitere Explorationserfolge seiner Beteiligung Snow Lake Resources vermelden. Das Unternehmen hatte das eigene Thompson-Brothers-Lithiumprojekt im November des vergangenen Jahres mit Drohnen überfliegen und elektromagnetisch vermessen lassen. Die inzwischen vorliegenden ersten Ergebnisse bestätigen die während der Prospektionskampagne im letzten Herbst durch Bodenproben in diesen Zonen gewonnenen Erkenntnisse.

Haranga Resources: Explorationspläne auf Uranprojekt Saraya nehmen Gestalt an

Für Haranga Resources Limited (ASX: HAR, FSE: 65EO) stellt das Saraya-Uranprojekt im Senegal aktuell das wichtigste seiner Projekte dar, denn hier verfügt die Gesellschaft dank der intensiven Arbeiten der Vorbesitzer bereits über die Daten aus insgesamt mehr als 75.000 Bohrmeter. Sie gilt es nun, durch eigene Arbeiten zu einer Ressource aufzubauen. Dazu sind bereits Mitte Dezember die Arbeiten am neuen systematischen Explorationsprogramm des Unternehmens angelaufen.

Matador Mining: Goldziel auf Window Glass Hill Granite verdoppelt

Die Window-Glass-Hill-Granite-Zone stellt für Matador Mining (ASX: MZZ, FSE: MA3) einen der interessantesten Teile des Cape-Ray-Goldprojekts in Neufundland dar. Besonders erfreulich ist deshalb, dass es durch eine detaillierte Auswertung von magnetischen, lithogeochemischen und historischen Daten gelungen ist, die bekannte Ausdehnung der Intrusion, in der ein erhebliches Goldvorkommen vermutet wird, auf eine Streichlänge von sechs Kilometer zu verdoppeln.

Analysten positiv für Cybin gestimmt – Blackrock steigt ein

Nachdem die kanadische Psychedelika-Gesellschaft Cybin Inc. (NYSE American CYBN / WKN A2QJAV) vor wenigen Tagen ihren Quartalsbericht präsentierte, äußern sich wie zu erwarten nun die ersten Analystenhäuser – und das durchweg positiv. Interessanterweise ging zudem der größte Vermögensverwalter der Welt noch vor dem Quartalsbericht eine erste Position bei Cybin ein.Die Analysten von Roth Capital Partners jedenfalls bekräftigten das Kursziel von 10 Dollar pro Aktie.

Kupferexplorer Forte Minerals kommt in Schwung

Der kanadische Kupfer- und Goldexplorer Forte Minerals (WKN A3DDZV / CSE CUAU) hat von dem privaten Projekt-Generator Globe Trotters Resource Group zwei Kupfer- und Goldexplorationsprojekte in der Frühphase erworben, Pucarini und Esperanza. Bei einem dritten, weiter fortgeschrittenen Porphyr-Kupfer-Projekt – Don Gregorio im Norden von Peru – kann Forte von Candente Copper 60 Prozent erwerben, indem das Unternehmen innerhalb von drei Jahren 500.000 USD bezahlt und 10.000 Meter an Bohrungen leistet.

Searchlight: Magnetische Vermessung auf Robinson Creek bestätigt Goldziel

Der kanadische Mineralexplorer und -entwickler Searchlight Resources (TSXV: SCLT; FRA: 2CC2) hat die erste luftgestützte magnetische Vermessung auf seinem jüngst erworbenen Goldprojekt Robinson Creek in der kanadischen Bergbauregion Saskatchewan abgeschlossen. Die Ergebnisse (siehe Abbildung 1) zeigen, dass die historischen Bohrungen von Cameco fast exakt mit einer magnetischen Anomalie übereinstimmen.Stephen Wallace, CEO von Searchlight, äußerte sich zufrieden mit den Ergebnissen.

Treasury Metals:

Wir werden signifikant unter Wert gehandelt!

Treasury Metals (TSX TML / WKN A2QA47) will zu einem der nächsten Goldproduzenten Kanadas werden. Ein Deal mit Sprott Resource Streaming and Royalty stellt jetzt sicher, dass alle bis zur endgültigen Investitionsentscheidung anstehenden Ausgaben gedeckt sind, erklärte uns CEO Jeremy Wyeth im Video-Interview.

