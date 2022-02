Am Wochenende sah es noch nach einer weiteren Eskalation in der Urkaine-Krise aus - heute Nacht dann die Meldung, dass US-Präsident Biden durch Vermittlung von Macron zu einem Treffen mit Putin bereit wäre (wenn es zu keinem Angriff Russlands auf die Ukraine kommmt). Also vermutlich wieder eine kurzfristige Deeskalation in der Ukraine-Krise - während vor allem die Amerikaner den vermeintlichen Angriff Russlands seit Wochen geradezu herbei reden. Warum ist aber Putin dann bereit zu einem Treffen mit Biden, wenn angeblich sein Entschluß zum Angriff bereits feststeht? Warum eskalieren die Amerikaner permanent mit ihrer Rheorik? Die US-Rhetorik verschärft die Lage und schafft Fakten - wie sollten die USA dann etwa begründen, dass es trotz ihres Alarmismus doch nicht zum Einmarsch der Russen gekommen ist?

Hinweise aus Video:

1. "Ukraine-Konflikt: Warum die USA die Lage dramatisieren"

2. "US-Immobilienmarkt: Steigende Zinsen bedrohen die Preisblase"

Das Video "Ukraine-Krise: Der herbeigeredete Krieg!" sehen Sie hier..