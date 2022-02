Jetzt weiterlesen auf Finanzen100.de

Lesen Sie den vollständigen Artikel im

AktienSensor Deutschland bei Finanzen100 -

dem mobilen Marktführer der Börsenportale. PREMIUM Partnerschaft Bernecker Börsenkompass Der digitale Börsenbrief für moderne Anleger Nie wieder den richtigen Kauf- oder Verkaufszeitpunkt verpassen

Zeit sparen durch fundierte Einzelanalysen zu Aktien & Branchen

Konkrete Empfehlungen zu Blue Chips, Nebenwerten uvm. mit Top-Renditen wie:

+462%

mit Nvidia

+116%

mit Adidas

+120%

mit bet-at-home HIER WEITERLESEN





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 57,42 € , was eine Steigerung von +5,04% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

> MÄRKTE & KURSE | Am vergangenen Freitag haben US-Anleger wegen der Ukraine-Krise ihre Aktienpositionen reduziert. Sie haben damit das Risiko vor dem Wochenende, das durch den heutigen Börsenfeiertag verlängert wird, begrenzt, da die Chancen für eine diplomatische Lösung des Konflikts gesunken waren. Der Dow Jones sank um 0,68 % auf 34.079 Punkte und verbuchte damit auf Wochenbasis ein Minus von knapp 2 %. Der S&P 500 verlor 0,72 % auf 4.348 Punkte, während der Nasdaq 100 um 1,14 % auf 14.009 Punkte nachgab. Das vom französischen Staatspräsidenten Macron am Wochenende vorgeschlagene Gipfeltreffen zwischen Wladimir Putin und Joe Biden sorgte heute an deutschen Börsen für positive Stimmung. Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg zeichnet sich zudem ab, dass die EZB im Dezember 2022 die Zinsen erhöhen könnte. Der deutsche Leitindex eröffnete den Handel heute Morgen mit einem Plus von 0,96 % bei 15.186 Punkten. Die Pharmasparte von Bayer kann einen weiteren Erfolg verbuchen.