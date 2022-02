(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bullen, bearish zu werten.

In US-Nachwahljahren (DAX): Von Mitte Februar bis Ende Februar abwärts.

Eigener Trendindikator zeigt aktuell rot an, short.

Ask 8,65

Ask 8,65

Ask 10,19

Ask 10,19

Im frühen Handel zeigt sich der DAX am heutigen Montag leicht höher bei 15.050 Punkten. Hintergrund sind Entspannungssignale im Ukraine-Konflikt. Im Tageshoch lag der DAX aber bereits deutlich höher bei 15.192 Punkten. Damit ist der DAX wie bereits zuvor erneut im Unterstützungsbereich um 15.000 Punkte nach oben abgeprallt. Es könnte nun ein weiterer Hochlauf zum 10er-EMA bei 15.250 Punkten folgen, darüber wäre dann der 200er-EMA zunächst die nächste Anlaufmarke.

DAX - Deeskalation in Ukraine-Krise treibt an

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer