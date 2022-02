Nachdem es in der vergangenen Woche kurzzeitig nach einer Entspannung im Konflikt zwischen Russland und der NATO ausgesehen hatte, sind die Fronten mittlerweile wieder verhärtet. Hoffnung machen Beobachtern die Pläne zu einem möglichen Treffen von Russlands Präsident Wladimir Putin und US-Präsident Joe Biden. Beide Staatschefs haben einem Gipfeltreffen grundsätzlich zugestimmt, hieß es am Wochenende.

Anlegern dürfte eine weitere stürmische Woche bevorstehen. Der DAX hatte in der vergangenen Woche 2,5 Prozent verloren. Am Montag startete der deutsche Leitindex mit einem Plus von knapp einem Prozent in die Woche, gab die Gewinne jedoch schnell wieder ab und notiert weiterhin knapp über der 15.000 Punkte-Marke.