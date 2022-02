Zu Jahresbeginn waren Aktien aus dem Bereich Öl- und Gas die besten Performer in Kanada und den USA. Analysten glauben aber, dass angesichts der geopolitischen Risiken in Europa und der Inflationsrisiken in Nordamerika jetzt Goldproduzenten ins Scheinwerferlicht rücken könnten.

In Kanada, wo die meisten großen Gold- und Minenkonzerne gehandelt werden, war der S&P/TSX Composite Gold Index diesen Monat zuletzt 15% im Plus und damit deutlich stärker unterwegs als der Energy Index und der breitere Markt. In den USA führten Newmont (WKN 853823) und Royal Gold (WKN 885652) den S&P 1500 Supercomposite Gold Index diesen Monat zu einer Performance von bislang rund 11%, während der S&P 1500 Supercomposite Energy Index nur um ca. 3% zulegte.