Der disaggregierte Commitments of Traders-Bericht der CFTC für die Woche zum 15. Februar zeigte demzufolge, dass die Geldmanager ihre spekulativen Brutto-Long-Positionen in Comex-Gold-Futures um 34.296 Kontrakte auf 151.530 erhöhten. Gleichzeitig sanken die Short-Positionen um 3.943 Kontrakte auf 43.824.

Die Lage in Osteuropa wird immer brisanter. Nachdem Russlands Präsident Wladimir Putin gestern die Separatistengebiete in der Ostukraine anerkannte, sind offenbar bereits erste russische Truppen unterwegs in den Donbass. Ziel ist scheinbar dessen Anschluss an die Russische Föderation, auch wenn Putin dies nicht erklärte. Der Westen reagiert entrüstet und verhängt bereits erste Sanktionen. So unterzeichnete US-Präsident Joe Biden eine Erklärung, die jeglichen Handel aus den USA mit den Separatistengebieten verbietet.

Disclaimer