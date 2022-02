(PLX AI) – Enagas FY net income EUR 403.8 million.FY EBIT EUR 583.4 million vs. estimate EUR 561 millionFY EBITDA EUR 895.3 million vs. estimate EUR 872 millionFY revenue EUR 991.2 million vs. estimate EUR 1,017 millionDividend EUR 1.70 per …

Enagas FY EBITDA Better Than Expected on High Natgas Demand

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer