Kündigt ein Kreditnehmer seinen Immobilienkredit vorzeitig, muss er in der Regel eine Vorfälligkeitsentschädigung (VFE) zahlen. Damit wird die kreditgebende Bank für die entgangenen Zinsen entschädigt. Doch viele Banken und Sparkassen haben fehlerhafte Kreditverträge vereinbart – auch die Volksbank. Weil die Klausel zur Berechnung der Vorfälligkeitsentschädigung eine unzureichende Begründung enthält, kann der Darlehensvertrag mit der Volksbank gekündigt werden, ohne dass eine VFE gezahlt werden muss.

Bei fehlerhaftem Kreditvertrag der Volksbank entfällt die VFE

Kreditnehmer sind laut § 502 Absatz 2 Nummer 2 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) nicht verpflichtet, der kreditgebenden Bank eine Vorfälligkeitsentschädigung zu zahlen, wenn die Bank die Berechnung der VFE im Vertrag unzureichend oder nicht nachvollziehbar begründet. Die Formulierungen zur Kalkulation der Vorfälligkeitsentschädigung müssen transparent und verständlich sein – doch genau das ist in vielen Verträgen zu Immobilienkrediten der Volksbank nicht gegeben.

Konkret geht es um die Erläuterung unter Ziffer 8 in den Darlehensverträgen der Volksbank. Unter dem Punkt „Angabe zur Berechnungsmethode des Anspruchs auf Vorfälligkeitsentschädigung (Ablöseentschädigung)“ heißt es:

„Im Fall der vorzeitigen Rückzahlung (vergleiche Ziffer 7 dieses Vertrages) oder im Fall der außerordentlichen Kündigung auf der Grundlage eines berechtigten Interesses (vergleiche Ziffer 8 Satz 2 der Allgemeinen Bedingungen für Kredite und Darlehen) hat der Darlehensnehmer der Bank denjenigen Schaden zu ersetzen, der dieser aus der vorzeitigen Rückzahlung entsteht. Der Berechnung dieses Schadens wird der Darlehensgeber die vom Bundesgerichtshof für zulässig befundene Aktiv-Passiv-Berechnungsmethode zugrunde legen, welche davon ausgeht, dass die durch die Rückzahlung frei gewordenen Mittel laufzeitkongruent in Hypothekenpfandbriefen angelegt werden.

Danach wird berücksichtigt:

– Der Zinsverschlechterungsschaden als der finanzielle Nachteil aus der vorzeitigen Darlehensablösung, das heißt, die Differenz zwischen dem Vertragszins und der Rendite von Hypothekenpfandbriefen mit einer Laufzeit, die der Restlaufzeit des abzulösenden Darlehens entspricht. Die Differenz zwischen dem Vertragszins des abzulösenden Darlehens und der Hypothekenpfandbriefrendite ist um angemessene Beträge sowohl für ersparte Verwaltungsaufwendungen als auch für das entfallene Risiko des abzulösenden Darlehens zu kürzen. Die auf der Grundlage der so ermittelten Nettozinsverschlechterungsrate für die Restlaufzeit des abzulösenden Darlehens sich ergebenden Zinseinbußen werden dann auf den Zeitpunkt der Zahlung der Vorfälligkeitsentschädigung abgezinst. Dabei wird auch hier der aktive Wiederanlagezins, das heißt, die Renditelaufzeit kongruenter Hypothekenpfandbriefe zugrunde gelegt.

– Daneben wird der Kreditgeber ein angemessenes Entgelt für den mit der vorzeitigen Ablösung des Darlehens verbundenen Verwaltungsaufwands verlangen.

Ein Anspruch auf Vorfälligkeitsentschädigung ist ausgeschlossen, wenn die Rückzahlung aus den Mitteln einer Versicherung bewirkt wird, die aufgrund einer entsprechenden Verpflichtung im Darlehensvertrag abgeschlossen wurde, um die Rückzahlung zu sichern oder im Vertrag die Angaben über die Laufzeit des Vertrags, das Kündigungsrecht des Darlehensnehmers oder die Berechnung der Vorfälligkeitsentschädigung unzureichend sind.“

Immobilienkredit der Volksbank ohne VFE vorzeitig kündigen

Kreditnehmer werden im Volksbank-Kreditvertrag unzutreffend und fehlerhaft über die Zinserwartung belehrt. Gemäß ihren Immobilienkredit-Verträgen verlangt die Volksbank zusätzlich zur fälligen Vorfälligkeitsentschädigung noch eine Entschädigung für ihren Verwaltungsaufwand. Auch diese Klausel verstößt gegen eine EU-Richtlinie zu Kreditverträgen für Wohnimmobilien.

Durch die unzureichenden Angaben über die Vorfälligkeitsentschädigung in ihren Darlehensverträgen ist die Volksbank nicht berechtigt, zusätzlich zur VFE Verwaltungskosten zu veranschlagen. Die fehlerhaften Klauseln finden sich in Immobilienkredit-Verträgen der Volksbank seit dem 21. März 2016. Wer ab diesem Zeitpunkt einen Immobilienkreditvertrag mit der Volksbank abgeschlossen hat und ihn vorzeitig kündigen will, sollte die Unterlagen auf diese Fehler hin überprüfen lassen. Wenn der Vertrag fehlerhaft ist, lässt sich die Vorfälligkeitsentschädigung bei einer außerordentlichen Kündigung umgehen.

VFE bereits an die Volksbank gezahlt? Jetzt zurückfordern!

Kreditnehmer, die ihren Immobilienkreditvertrag mit der Volksbank gekündigt und die VFE bereits bezahlt haben, können sich die Entschädigung in vielen Fällen noch zurückholen. Die Kündigung oder die Zahlung der VFE darf in dem Fall allerdings nicht vor dem Jahr 2019 liegen, sonst sind die Rückforderungsansprüche bereits verjährt.

