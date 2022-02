Inflationsgespenst, Zinswende, strauchelnde Tech-Werte und dazu noch Kriegsgefahr in der Ukraine: Das alles sorgt für reichlich schlechte Stimmung unter den Marktteilnehmer:innen und Turbulenzen an den Börsen.

Mischfonds sind in Deutschland äußerst beliebt. Jährlich fließen viele Milliarden Euro in die Produkte, die Aktien und Anleihen mischen und mehr Sicherheit versprechen als reine Aktienfonds. Doch seit Anfang 2022 sind viele Fonds in die roten Zahlen gerutscht. Der Blick auf die Gewinner seit Jahresbeginn verrät, welche Strategien den Börsenwidrigkeiten trotzen.

