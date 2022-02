Die Hoffnung stirbt zuletzt – auch bei Fondsmanagern

Die aktuelle Umfrage wurde zwischen dem 4. und 10. Februar unter 314 Teilnehmern durchgeführt, die insgesamt rund 1 Billion US-Dollar an Einlagen verwalten. Der Zeitraum der Umfrage ist diesmal besonders wichtig, da die Antworten damit schon vor den US-Inflationsdaten vom Januar gegeben wurden, die erst einen Tag nach dem Ende der Umfrage veröffentlicht wurden. Auch die jüngste Eskalation in der Ukrainer-Krise spiegeln die Umfragewerte nicht wider.

das US-Finanzinstitut Bank of America (BofA) führt monatlich eine Umfrage unter institutionellen Anlegern durch, welche die Ansichten von mehreren 100 Vermögensverwaltern, Investment- und Hedge Fondsmanagern in aller Welt wiedergibt. Das Ergebnis gewährt mitunter aufschlussreiche Einblicke in die Denkweise der Profis.

Dennoch sind die Daten aufschlussreich. So sehen 30 % der Befragten in diesem Jahr explizit die Gefahr eines Bärenmarktes. Vermutlich würden es einige Prozentpunkte mehr sein, wenn man die Umfrage jetzt machen würde. Und natürlich ist diese Quote gegenüber den Vormonaten weiter gestiegen. Aber nicht immer liegen die Profis mit ihrer Einschätzung richtig.

Uneinheitliches Gesamtbild

So gingen im Mai 2020 68 % der damals Befragten davon aus, dass die Erholung nach dem Corona-Crash nur eine Bärenmarkt-Rallye ist. Dieser Meinung waren die Profis auch noch im Juli (60 %) und August 2020 (54 %). Erst im September schlug sich die Mehrheit auf die Seite der Bullen.

Wenn sich der Meinungsumschwung genauso langsam vollzieht, wenn die Kurse nach unten drehen, dann dürfte die Gefahr weiterer fallender Kurse größer sein, als selbst die Profis glauben.

Allerdings wirkte das Gesamtbild der Umfrage uneinheitlich: So sind die Geldverwalter zwar noch zu durchschnittlich 31 % in Aktien übergewichtet, haben aber bereits zugleich mehr Cash-Reserven aufgebaut (38 % Übergewichtung; siehe Grafik). Die Cash-Quote in den Portfolios ist im vergangenen Monat um durchschnittlich 0,3 Prozentpunkte gestiegen und liegt nun bei 5,3 % – ein vergleichsweise hoher Wert.

Liebesentzug bei Tech-Aktien

Unbeliebt sind dagegen Anleihen (bei denen die Fondsmanager durchschnittlich um satte 72 % unter ihrem üblichen Vergleichswert liegen) und Tech-Aktien. 9 % der Investoren sind netto in Tech-Aktien untergewichtet. Das ist das erste Mal überhaupt seit der Finanzkrise, konkret seit dem Dezember 2008, dass die Profis Tech-Aktien links liegen lassen. Und es ist der niedrigste Wert seit dem August 2006 (siehe Grafik).