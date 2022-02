Mit der Anerkennung der Ostukraine durch Russland beginnt der Kalte Krieg 2.0! Während im ersten Kalten Krieg die USA die Supermacht war und den damaligen Konkurrenten Sowjetunion vor allem wegen seiner Wietrschaft zu stark überlegen war, ist im Kalten Krieg 2.0 nicht Russland die wiederauferstandene Supermacht, sondern China. Das Reich der Mitte gibt sich in Sachen Ukraine formal neutral, faktisch hat sich Putin kürzlich bei seinem Besuch in Peking zu den Olympischen Spielen das "go" für die Annexion der Ostukraine eingeholt. Damit kommt auch symbolisch das Ende der Dominanz des Westens auf den Punkt - die neuen Kräfte-Verhältnisse werden klar. Wahrscheinlich ist, dass der Westen unter Führung der USA mit großem Tamtam Sanktionen erläßt, die faktisch jedoch nur eine Akiba-Luftnummer sind..

