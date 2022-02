Jetzt weiterlesen auf Finanzen100.de

Lesen Sie den vollständigen Artikel im

AktienSensor Deutschland bei Finanzen100 -

dem mobilen Marktführer der Börsenportale. PREMIUM Partnerschaft Bernecker Börsenkompass Der digitale Börsenbrief für moderne Anleger Nie wieder den richtigen Kauf- oder Verkaufszeitpunkt verpassen

Zeit sparen durch fundierte Einzelanalysen zu Aktien & Branchen

Konkrete Empfehlungen zu Blue Chips, Nebenwerten uvm. mit Top-Renditen wie:

+462%

mit Nvidia

+116%

mit Adidas

+120%

mit bet-at-home HIER WEITERLESEN





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 15355,44 Pkt , was eine Steigerung von +5,46% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

> MÄRKTE & KURSE | Gestern Abend erkannte der russischen Staatspräsident Wladimir Putin die „Volksrepubliken“ Donezk und Luhansk in der Ukraine an. Zugleich ließ Putin erste russische Truppen zur Unterstützung der Rebellenrepubliken einmarschieren. Die USA und die EU kündigten noch am Montagabend umfangreiche Sanktionen an. Weitere Maßnahmen will US-Präsident Joe Biden heute bekanntgeben. Dieser toxische Krisencocktail für die Börsen wird in Europa noch dadurch verschärft, dass sich offenbar immer mehr EZB-Mitglieder für eine Zinserhöhung im laufenden Jahr aussprechen. Die US-Börsen waren gestern wegen eines Feiertags geschlossen. Der Dax, der gestern nach guten Start im weiteren Verlauf des Handels unter die wichtige Unterstützung bei 15.000 Punkte gerutscht war, notierte heute vorbörslich knapp unter 14.500 Punkte. Der deutsche Leitindex konnte sich zum Handelsstart nicht wesentlich gegen diese Negativtendenz stemmen und eröffnete mit einem Minus von 2,48 % bei 14.365 Punkten. Bei den Unternehmensnachrichten standen heute die Zahlen von Fresenius und Fresenius Medical Care (FMC) im Fokus.