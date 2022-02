Nachdem Brent Crude Öl über die Hochs aus 2021 von 86,68 US-Dollar zu Beginn dieses Jahres ausgebrochen war, wurde ein Kaufsignal mit Zielen um 95,00 US-Dollar aktiviert. Zwar kam es nach Erreichen dieser Zielmarke kurzfristig zu einer Konsolidierung, diese reichte aber lediglich auf ein Niveau von 90,28 US-Dollar abwärts. Aufgrund der politischen Entwicklung in der Ukraine dreht sich die Preisspirale weiter und nähert sich mit großen Schritten der runden Marke von 100,00 US-Dollar an. Unter dem Strich muss es allerdings nicht dabei bleiben, weitere Preissteigerungen könnten abhängig von der politischen Entwicklung noch folgen. Zweifelsfrei sollten long-positionierte Anleger ihre Positionen nun enger absichern.

10 % Preissteigerung möglich

Aus technischer Sicht ergibt sich oberhalb von 95,00 US-Dollar weiteres Kurspotenzial in den Bereich von zunächst 104,76 und darüber glatt 110,00 US-Dollar. Entsprechend könnte sich ein solches Szenario durchaus für ein Long-Investment anbieten, allerdings nur unter hohen Risiken. Sollte hierzu ernsthaftes Interesse bestehen, sollten allerdings noch kleinere Handelspositionen in Erwägung gezogen werden. Investierte Anleger sollten allerdings ihre Stopps nun enger nachziehen, hier käme ein Niveau um 93,45 US-Dollar infrage. Eine merkliche Entspannung würde sich erst unterhalb von 86,68 US-Dollar ergeben, in diesem Fall könnten bei Brent Crude Abschläge auf 87,00 US-Dollar folgen.