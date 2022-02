Ukraine-Krise, steigende Energiepreise, Inflation und Zinswende – kommt es an den Märkten zu großen Bewegungen und Sektor-Rotationen, dann freuen sich zumindest die Kassa- und Terminbörsen sowie Betreiber von Handelsplattformen, denn steigende Umsätze versprechen grundsätzlich steigende Gewinne. Das gilt auch für die Deutsche Börse (DE0005810055), die mit Xetra, Eurex und einer Tradegate-Beteiligung sowie den entsprechenden Clearing-Dienstleistungen im umsatzabhängigen Geschäft mit professionellen und privaten Anlegern positioniert ist. Die Aktie konnte mit dem 12-Monats-Hoch im Januar bei 163 Euro zwar nicht das 3-Jahres-Hoch bei 170 Euro aus dem Juli 2020 überwinden. Beim aktuellen Kurs von 153,50 Euro bieten Zertifikate interessante Seitwärtsrenditen.

Beim Discount-Zertifikat von HSBC mit der ISIN DE000TT4GSW0 errechnet sich aus dem Preis von 142,06 Euro ein Puffer von 7,5 Prozent. Aus dem Höchstbetrag (Cap) von 150 Euro ergibt sich eine Renditechance von 7,94 Euro oder 16,7 Prozent p.a. Schließt die Aktie am Bewertungstag 17.6.22 unter dem Cap, erhalten Anleger eine Aktie der Deutschen Börse.

Bonus-Strategie mit 21 Prozent Puffer (September)

Sofern die Barriere von 120 Euro beim Capped-Bonus-Zertifikat der DZ Bank (ISIN DE000DV2B948) bis zum Bewertungstag 16.9.22 nie verletzt wird, erhalten Anleger den Bonus- und Höchstbetrag von 160 Euro. Aus der Differenz zum Kaufpreis von 150,10 Euro ergibt sich ein Gewinn von 9,90 Euro oder 11,3 Prozent p.a. Barausgleich bei Fälligkeit. Attraktives Abgeld: 2 Prozent günstiger als die Aktie.

Einkommensstrategie mit 10 Prozent Kupon (Dezember)

Wer unabhängig vom Aktienkurs Zinsen vereinnahmen will, könnte auf die Aktienanleihe der BNP mit der ISIN DE000PH33SA1 setzen: Sie zahlt 10 Prozent Kupon p.a.; durch den Einstiegskurs knapp über pari beträgt die effektive Rendite 9,6 Prozent p.a. Sollte die Aktie am Bewertungstag (16.12.22) unter dem Basispreis von 150 Euro notieren, gibt’s die Lieferung von 6 Aktien (Bruchteile in bar).

ZertifikateReport-Fazit: Die Aktie der deutschen Börse lebt von der Volatilität der Märkte und kann daher dabei helfen, Portfolios zu diversifizieren. Sie eignet sich zudem für alle Anleger, die an steigende Handelsvolumina glauben – sie können sich mit Zertifikaten defensiv auf den DAX-Wert positionieren.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Dt.Börse-Aktien oder von Anlageprodukten auf Dt.Börse-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen