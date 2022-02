Konzentrierte sich die vor wenigen Tagen bekanntgegebene Kooperation von First Graphene mit den beiden britischen Baustoff- bzw. Sanierungskonzernen Breedon Cement Ltd. und Morgan Sindall Construction & Infrastrukture Ltd. primär auf den europäischen Beton- und Zementmarkt, so richtet die neue Kooperation mit Mayur Resources ihr Augenmerk vor allem auf die Region Papua-Neuguinea, Australien und den Südpazifik.

In diesem Bereich ist Mayur Resources sehr stark vertreten und es beliefert seine Kunden mit Branntkalk, Klinker und anderen Zementprodukten. Diese sollen nun analog zu den Plänen in Europa durch den Zusatz von PureGRAPH® kohlenstoffärmer und leistungsstärker werden.

First Graphene und Mayur Resources streben auch die Kostenführerschaft an

Auch ist geplant, die neuen Produkte den Kunden von Mayur Resources zu wesentlich geringeren Kosten anzubieten, als andere asiatische Exporteure dazu in der Lage ist. Kann dieser Vorteil umgesetzt werden, haben es die neue Produkte doppelt leicht, sich bei den Kunden durchzusetzen, denn sie sind nicht nur kohlenstoffärmer und leistungsstärker, sondern auch preiswerter.

In die neue Kooperation, die zunächst für einen Zeitraum von drei Jahren konzipiert ist, werden beide Partner auf eigene Kosten ihr wissenschaftliches und industrielles Wissen mit einbringen. First Graphene wird dabei den Zugang zu seiner PureGRAPH®-Produktpalette gewähren aber auch Formulierungs- und Dispersionstechnologien zur Verfügung stellen.

Konkrete Abnahmeverpflichtungen für PureGRAPH®-Produkte sind mit der Vereinbarung zunächst nicht verbunden und First Graphene schätzt, dass der eigenen Kostenbeitrag sich auf 50.000 Britische Pfund belaufen wird. Er ist vor allem für die Nutzung von universitären Laboren in Großbritannien und Australien gedacht.

Zwei Kooperationen, eine langfristige Strategie

Dass in kurzer Zeit eine weitere Kooperation mit einem führenden Anbieter in der Beton- und Zementindustrie geschlossen werden kann, zeigt einerseits, wie hoch der Druck innerhalb der Branche ist, schnell kohlenstoffärmere Produkte zu entwickeln, um die eigenen Ziele bei der Reduktion des CO2-Ausstoßes erreichen zu können.

Auf der anderen Seite wird aber auch deutlich, dass sich die erheblichen Vorteile von PureGRAPH® in der Branche herumgesprochen haben und die Hersteller sich intensiv um einen Zugang zu diesem besonderen Graphen bemühen. Dass sich dieses Interesse früher oder später auch positiv auf den Umsatz von First Graphene auswirken wird, liegt auf der Hand.

Die Kooperationen mit Breedon Cement und Morgan Sindall Construction & Infrastrukture sowie jetzt auch mit Mayur Resources machen gleichzeitig deutlich, dass First Graphenes nicht nur auf einen einzelnen regionalen Markt zielt, sondern bestrebt ist, die globale Beton- und Zementindustrie mit seinen PureGRAPH®-Produkten zu versorgen.

Für die investierten Anleger dürfte auch dies ein wichtiger Punkt sein, der sie in ihrem Investment erneut bestätigt.

Background

First Graphene Limited (ASX: FGR, FSE: AU000000FRG3) ist weltweit der führende Anbieter von hochleistungsfähigen Graphen-Produkten. Das Unternehmen verfügt über eine Produktionskapazität von 100 Tonnen pro Jahr und eine robuste Produktionsplattform, die auf der Eigenversorgung mit hochreinen Rohstoffen basiert. Derzeit wird die Verwendung von Produkten aus der PureGRAPH®-Familie in Verbundwerkstoffen, Elastomeren, im Brandschutz und in der Energiespeicherung sowie im Bauwesen und im Schiffbau durch erhöhte Vertriebsaktivitäten und durch die gezielte Entwicklung von vorgefertigten Graphenträgern, welche die Kunden leicht in ihre Produktionsabläufe integrieren können, intensiv vorangetrieben.

