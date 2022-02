Ask 0,12

Der Quartalsbericht von DoorDash fiel besser aus als von Analysten erwartet und lässt vermuten, dass die Gewohnheit, sich essen liefern zu lassen, nach der Pandemie weitergehen wird. Die DoorDash-Titel gewannen nach den Zahlen über 30 Prozent.

DoorDash-Bullen:

DoorDash ging im Dezember 2020, mitten in der Pandemie, erfolgreich an die Börse. Die Aktie geriet jedoch in den jüngsten Techsektor-Bärenmarkt und stürzte von ihrem Höchststand von 245 US-Dollar im November 2021 um mehr als 60 Prozent auf einen aktuellen Kurs von rund 96 US-Dollar ab.

Brian Fitzgerald, Analyst bei Wells Fargo, stuft die Aktie auf 'Overweight' mit einem Kursziel von 170 US-Dollar. ein. Er sieht "noch viel Luft nach oben", mit neuen Wachstumsmöglichkeiten in der Werbung, auf internationalen Märkten und bei der Lieferung von Waren, die über Restaurantmahlzeiten hinausgehen.

Mark Mahaney von Evercore ISI glaubt, dass sich der Markt auf zwei Marktführer - Uber Eats und DoorDash - konsolidieren könnte.

Die Wall Street sieht DoorDash aktuell als Schnäppchen: Das durchschnittliche Kursziel der Analysten ist etwa doppelt so hoch wie der aktuelle Aktienkurs. DoorDash erwirtschaftet zwar immer noch Verluste, rechnet aber damit, im Jahr 2023 profitabel zu werden.

Momentum weg?

Andere einstige Pandemie-Gewinner sieht Barron’s allerdings nicht langfristig auf den Kurszetteln.

Angesichts steigender Zinssätze haben Anleger Papiere von Unternehmen mit fehlenden Gewinnen abgestoßen. Die Wall Street hat jedes Unternehmen besonders hart abgestraft, das ein langsameres Wachstum durch 'Post-Corona' zeigte.

Zoom Video Communications ist einer davon. Das Softwareunternehmen erreichte am Dienstag erneut ein 52-Wochen-Tief. Seit dem Höchststand im Oktober 2020 hat der Titel über 77 Prozent verloren.

Die Aktien von Shopify, dem Pionier im Bereich E-Commerce-Software, fielen in der vergangenen Woche nach einem prognostizierten Umsatzrückgang zeitweise um 18 Prozent. Seit November ist das Papier um 63 Prozent gefallen.

Sogar Netflix ist nicht immun gegen die Korrektur gewesen. Die Aktien des Streaming-Pioniers sind aufgrund des verlangsamten Abonnentenwachstums um 44 Prozent gesunken.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion