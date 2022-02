STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anleger kaufen BASF-Call



Trends im Handel

1. Call-Optionsschein auf Porsche Automobil Holding (WKN MA92PT) Während die Aktie der Porsche Automobil Holding über 10% zulegt, steigen die Stuttgarter Derivateanleger aus einem Call-Optionsschein aus. Inzwischen bestätigten die Volkswagen AG und die Porsche Automobil Holding Gespräche über einen möglichen Börsengang der Porsche AG. Porsche gilt als die „Ertragsquelle“ im Volkswagenkonzern. Der Porsche Automobil Holding gehören 53,3% der Stammaktien der Volkswagen AG. 2. Knock-out-Call auf BASF (WKN MD03GC)

Im bisherigen Handelsverlauf finden die häufigsten Preisfeststellungen bei den verbrieften Derivaten in einem Knock-out-Call auf die BASF statt. Heute kaufen die Derivateanleger an der Euwax den Call. Der Ludwigshafener Chemiekonzern wird am Freitag seine Geschäftsergebnisse für das vergangene Jahr präsentierten. Für die BASF-Aktie geht es 1,7% auf 64,65 Euro aufwärts. 3. Call-Optionsschein auf NVIDIA (WKN MA8D33)

Ein Call-Optionsschein auf NVIDIA wird von den Stuttgarter Derivateanlegern im bisherigen Handelsverlauf sehr rege gehandelt. In dem Call gehen am Dienstag hauptsächlich Verkaufsorders ein. Bis zum Mittag legt die NVIDIA-Aktie über 6% auf 204,50 Euro zu.

Euwax Sentiment Index

Das Stuttgarter Stimmungsbarometer lag heute Vormittag nur kurz im positiven Bereich. Ansonsten notiert der Euwax Sentiment zum Teil sehr deutlich im negativen Bereich. Die Stuttgarter Derivateanleger trauen der vorsichtigen Erholung im DAX offensichtlich nicht und erwarten wieder nachgebende Notierungen.

Inflation, steigende Zinsen und die politischen Problemherde - keine einfache Situation für Anleger aktuell. Wie reagieren sie auf das Auf- und Ab der Aktienmärkte und was kann man sich von den Profis abschauen. Beispielsweise Altmeister Warren Buffett? Das verrät Derivate-Experte Kemal Bagci von der BNP im Interview.

