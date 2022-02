Der Mutterkonzern Volkswagen wird die Porsche AG an die Börse bringen, dazu wurden Eckpunkte verhandelt, die die Basis für weitere Schritte zur Vorbereitung des Börsengangs bilden. Wann es so weit sein wird, steht noch nicht fest, schaden dürfte dies aus Aktionärssicht allerdings nicht. Schließlich ist Porsche eine wahre Renditeperle und dürfte noch mehr Interesse der Investoren auf sich ziehen. Ein Blick auf den Kursverlauf der Volkswagen-Aktie zeigt im abgelaufenen Jahr eine negative Tendenz, seit November letzten Jahres allerdings bessert sich das Chartbild zunehmend, das Papier versucht um den EMA 200 einen Boden auszubilden. Noch wurde dieser nicht aktiviert, eine grobe Fortsetzung der Seitwärtstendenz ist vorläufig anzunehmen. Die Ausgangslage hierfür bessert sich aber zunehmend.

Hohe Kurszuwächse

Trotz eines deutlichen Kurssprungs in der Volkswagen/Aktie bedarf es weiterer Anstrengungen bullischer Marktteilnehmer, erst oberhalb von rund 200,00 Euro wird dem Papier weiteres Aufwärtspotenzial an 220,30 und darüber in den Bereich von 229,76 Euro zugetraut. Zwischen dem EMA 200 und dem Kauftrigger bleibt das Papier vorläufig als neutral zu bewerten. Ein Kursrutsch unter 160,00 Euro könnte allerdings weitere Begehrlichkeiten bärischer Marktteilnehmer wecken, Abschläge auf 139,64 und womöglich noch 125,00 Euro blieben in diesem Szenario nicht aus.