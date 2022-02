Doch das Minus auf der DAX-Tafel der Frankfurter Börse hält sich eine halbe Stunde vor Handelsschluss in Grenzen, zwischenzeitlich konnte der Index sogar in die Pluszone vordringen. Schnäppchenjäger griffen am Morgen bei 14.350 Punkten zu und sorgten so für einen Turnaround, mit dem gestern Abend nach der historischen Rede Putins an die Nation und einer ganz sonderbaren Geschichtsstunde wohl nur die Wenigsten gerechnet haben dürften.



Auch wenn zum Glück die großen Kanonen noch nicht in der Ukraine donnerten, könnten die heutigen Käufer aber genau auf diesen Moment gewartet haben. Denn wenn man sich die letzten großen bewaffneten Konflikte wie z.B. den Vietnamkrieg, den Golfkrieg, Afghanistan, den Irak-Krieg und die Krim-Krise vor acht Jahren ansieht, erkennt man ein durchgehendes Muster an der Börse. In allen Fällen fanden die Märkte am Tag der „Invasion“ einen Boden.



So ernst die aktuelle Eskalation auch ist, Anleger fürchten auch in diesem Konflikt keine wesentlichen Auswirkungen auf die wirtschaftlichen Fundamentaldaten oder die Unternehmensgewinne. Genau aus diesem Grund haben in der Vergangenheit die Aktienmärkte den erhöhten geopolitischen Spannungen weitestgehend standgehalten. Lediglich die Unsicherheit im Vorfeld einer solchen Auseinandersetzung sorgte für erhöhte Volatilität.



In der Tat gibt es mehrere potenzielle Argumente, die für eine stabile, oft auch gute Performance der Aktienmärkte in Kriegszeiten sprechen. Kriege bringen die Nation zusammen und dieser patriotische Geist kann sich in Form von Investitionen in inländische Unternehmen niederschlagen. Ein noch überzeugenderes Argument ist aber, dass Kriege die Staatsausgaben erhöhen, was zu höheren Einnahmen und Gewinnen für die Unternehmen führt, die Regierungsaufträge erhalten. Und Kriege bringen auch Ausgaben für den Wiederaufbau mit sich. Die damit in der Regel einhergehenden Schulden könnten auch den Zinserhöhungszyklus, der von der US-Notenbank bereits beschlossen wurde, bremsen. Ein weiterer Anstieg der Inflation wäre dadurch möglich, was aber aus staatlicher Sicht nicht unbedingt negativ wäre, da die massiven Staatsschulden damit zum großen Teil schon wieder entwertet würden.



Alles in allem steht auch hinter diesem Börsentag eine dem gesunden Menschenverstand widersprechende Reaktion des Aktienmarktes, aber die Korrelation zwischen geopolitischen Krisen und der Marktentwicklung ist eben nicht immer einfach und linear.