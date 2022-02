In der letzten charttechnischen Besprechung zu Home Depot vom 24. Januar 2022: „The Home Depot: Fairer Wert bei 250 USD“ wurde auf ein potenzielles Verkaufssignal durch den Bruch der Kursmarke von 335,00 US-Dollar hingewiesen, aktuell notiert die Aktie bei 315,00 US-Dollar. Ziele liegen allerdings noch ein deutliches Stück weit tiefer, bestehende Short-Positionen können nun enger abgesichert werden. Hierzu käme ein Niveau knapp über den EMA 50 infrage.

2020‘er Support im Fokus

Weitere Abschläge sollten zwingend einkalkuliert werden, das nächste Ziel liegt bei 292,95 US-Dollar, wo die Home Depot-Aktie die Chance auf eine erste Stabilisierung erfahren dürfte. Ein Bruch dieser Unterstützung könnte aber weitere Abschläge in Richtung 250,00 US-Dollar und somit den EMA 200 auslösen. Am ersten Ziel könnten dann erste Gewinnmitnahmen erfolgen. Eine deutliche Aufhellung des Chartbildes ergibt sich dagegen erst oberhalb von 368,70 US-Dollar, in diesem Szenario könnte ein Rücklauf an 400,00 US-Dollar bevorstehen.