Noch sind die genauen Sanktionen des Westens gegen Russland in der Ukraine-Krise nicht bekannt - aber eines steht wohl jetzt schon fest: Deutschland wird den höchsten Preis für die Sanktionen bezahlen! Bekanntlich hat Kanzler Scholz heute Nord Stream 2 wegen der russischen Anerkennung der Separatisten eskalierten Ukraine-Krise auf Eis gelegt - die Folge: Deutschland wird immer stärker auf den Import von teurem Flüssig-Gas (aus den USA oder aus Asien) angewiesen sein. Russland wiederum hat in Gestalt des Ex-Staatschefs Medwedes klar gemacht, dass die Preise für Gas in Europa deutlich steigen werden. Das dürfte auch für viele Rohstoffe gelten, bei denen Russland ein großer oder der größte Exporteur ist. Diese Rohstoffe dürfte Russland nun vorwiegend nach China exportieren. Keine guten Aussichten für die Entwicklung der Inflation in Deutschland..

