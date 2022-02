TUI, Hong Lai Huat, Shell: Drei Aktien im Putin-Modus

Noch vor einer Woche herrschte rund um die Aktie von TUI eine gute Stimmung. Der Wert war auf Erholungskurs. Jetzt hat die Eskalation rund um die Ukraine für einen Dämpfer gesorgt. Die Sorgen der Anleger: Steigende Preise für Kerosin und auch mehr Unsicherheit im Falle eines Konflikts mitten in Europa. Ist jetzt das Comeback der Aktie in Gefahr? Ob TUI der Krise standhalten kann und welche Werte womöglich Krisen-Profiteure sein können, beleuchten wir im Detail an dieser Stelle.Lesen sie den Artikel hier weiter