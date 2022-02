Trotz seiner schon erreichten Unternehmensgröße wächst Alphabet immer noch wie ein erfolgreiches Startup. Alleine im 4. Quartal 2021 wurde ein Umsatz von 75,3 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet, was einer Steigerung im Jahresvergleich von 32 Prozent entspricht. Den Löwenanteil am Umsatz von gut 43,3 Milliarden US-Dollar wurde durch Werbeeinschaltungen über die Google Suchmaschine generiert. Dem Umsatz von Google Services von 69,4 Milliarden US-Dollar stehen Erlöse der Google-Cloud von 5,54 Milliarden US-Dollar und dem Bereich Other Bets in Höhe von lediglich 181 Millionen US-Dollar gegenüber. Unter dem Strich verbleibt ein Nettogewinn im Quartal von 20,64 Milliarden US-Dollar. Bezogen auf das 4. Quartal 2020 wurde hier eine Steigerung um 36 Prozent bekannt gegeben.

Die Veröffentlichung der Q 4 Zahlen am 1. Februar 2022 führte bei Alphabet zu einem Kurssprung in Form eines Overnight-Gaps von knapp 11 Prozent auf das All Time High von 3042 US-Dollar. Schon am selben Tag begann die Konsolidierung in Richtung der Unterstützungszone bei 2530,12 US-Dollar. Im Zeitraum Januar 2021 bis Anfang September 2021 bildet der Kursverlauf einen Aufwärtstrend aus. Im Anschluss auf den Trend reiht sich eine Seitwärtskonsolidierung, die ab Anfang Januar 2022 in einen Ausverkauf mündet. Dieses Abwärtsmomentum dreht sich unterstützt von den Q 4 Zahlen am Level von 2530,12 US-Dollar wieder stark in Richtung All Time High. Trotz der geopolitischen Unsicherheit im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise sollte der Kurs im Bereich von 2422 und 2530,12 US-Dollar einen Boden finden. Auch das erwartete KGV 2024 von aktuell 17 ist für einen High-Tech-Wachstumswert mit einer dominanten Marktposition im Rahmen des Erträglichen, zumal von der Basis per 2021 bis 2024 lediglich ein Gewinnwachstum von 36 Prozent vorausgesetzt wird.