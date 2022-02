New York tendierte nach dem langen Wochenende gestern schwächer, aber besser als befürchtet. Die Indizes kamen mit einem blauen Auge davon. Konkret gaben der NASDAQ100 und S&P500 rund ein Prozent ab, der DOW JONES verlor etwa 1,4%. Angesichts dessen was passiert ist, ist das als moderat zu bezeichnen. Der DAX hatte es gestern schon vorgemacht und hinterließ einen noch robusteren Eindruck. Vom Tief zum Handelsstart konnte sich das deutsche Börsenbarometer fast 300 Punkte erholen. Am Ende blieb nur ein kleines Minus übrig. Die Umsätze liefern die Bestätigung. 6,6 Mrd. € bei - 0,26 % im DAX dokumentieren die Nervosität im frühen Handel. Minus ein Prozent bei 80 Mrd. $ Umsatz im Nasdaq zeigen das Gleiche: Es wird sortiert und rotiert nach dem bekannten Muster: Die Schwächsten verlieren deutlich mehr, die relativ Soliden gewinnen. Einer der größten Gewinner war gestern ein typischer Oldie, wie KRAFT HEINZ, mit 4 % Tagesgewinn. Auf der anderen Seite der Waagschale und besonders prominent: TESLA mit einem Minus von 4,1%. Inzwischen hat der Musk-Konzern rund 400 Dollar oder knapp ein Drittel seines Wertes gegenüber der Spitze eingebüßt. Gestern 821 $.

Der Analyst erwartet ein Kursziel von 781,10 $ , was einem Rückgang von -4,92% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen .

Was passiert heute an den Märkten? Welche Nachrichten bewegen die Kurse? Wer steht im Rampenlicht? Unser Börsen-Frühstück für Sie: Wir werfen heute früh einen Blick auf die Reaktion der Wall Street nach der jüngsten Eskalation in der Ostukraine. Wir erweisen dem DAX unseren Respekt nach der starken Vorstellung gestern und wird kommentieren die Dividende der Münchener Rück Versicherung. Außerdem im Fokus: die Abschläge bei FRESENIUS und TELADOC HEALTH.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer