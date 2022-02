Die Aktienmärkte gestern erleichtert, nachdem Biden bei den Russland-Sanktionen einen "Nothingburger" präsentierte: keine großen russischen Banken betroffen, keine Sanktionen gegen den Energiesektor (nur Nord Stream 2 hat Deutschland "gecancelt") - und vor allem die Aussage Bidens, dass es keine weiteren Russland-Sanktionen geben werde, wenn Putin nicht seine Truppen über den Donbass hinaus in Richtung Ukraine schickt. Das sind bestenfalls "Sanktiönchen" - dabei hatten sich Vertreter der EU wie auch der USA in harter Sanktions-Rhetorik zuvor täglich übertroffen! Das zeigt die Schwäche des Westens, in Moskau knallen hingegen die Sektkorken: so billig hatte sich Putin das wohl nicht vorgestellt. Auch in Peking wird man das registrieren in der Thailand-Frage. Dennoch: für die Aktienmärkte dürfte die Lage sich nur kurzfristig entspannen..

Hinweis aus Video: "Russische Aktien – die Ukraine-Krise als Chance?"

Das Video "Russland-Sanktionen: In Moskau knallen die Sektkorken!" sehen Sie hier..