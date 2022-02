Gold gibt nach, Nord Stream 2 gestoppt

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Bundeskanzler Olaf Scholz stoppt Nord Stream 2.Kommentar: Damit ist ein wichtiges Kriegsziel der USA und der EU erreicht.Vgl. Schlagzeilen vom 07.02.22: „USA drohen Russland mit Ende von Nord Stream 2“. „USA verlegen Truppen nach Europa“. 09.02.22: EU-Vizepräsidentin Margrethe Vestager: „Nord Stream 2 liegt nicht im Interesse Europas“. „Da die USA und Europa Nord Stream 2 verhindern wollen, haben jetzt beide ein Interesse daran, dass Russland in die Ukraine einmarschiert“.Wirtschaftsminister Robert Habeck: „Krieg treibt die Preise, die fossilen Preise nach oben“.Kommentar: Die Inflationspolitik der Zentralbanken, die Staatsfinanzierung der Banken, die kreditfinanzierten Corona-Pakete, die vor allem zur Bekämpfung der Finanzkrise II eingesetzt wurden, sowie die Einkaufspolitik im Rahmen der Energiewende, haben die Gaspreise zwischen Mitte 2020 und Ende 2021 von 6 auf 180 Euro etwa verdreizigfacht. Während der Eskalation in der Ukraine hat sich der Gaspreis seit Jahresbeginn 2022 etwa halbiert und sich in den letzten beiden Tagen um etwa 10 % auf 83 Euro erholt, Quelle: https://tradingeconomics.com/commodity/eu-natural-gas. Die Aussage von Habeck ist demnach grottiger Unsinn.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem etwas leichteren Dollar nach (aktueller Preis 53.635 Euro/kg, Vortag 54.354 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.