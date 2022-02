Die Letzten werden die Ersten sein. Dieses biblische Motto gilt auch für den Pharma- und Agrarproduzent. Seit 2015 befand sich die Aktie im Sinkflug. Allzeithoch 144 Euro. Im Tief kostete die Aktie nur noch 40 Euro. Inzwischen hat sich der Kurs wieder auf 53 Euro hochgearbeitet.

Mit einem Plus von 13% seit Jahresbeginn die zweitbeste Aktie im DAX – nach Deutsche Bank (20%). Die Verhandlungen über die milliardenschweren Schadenersatzklagen wegen des Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat sind zwar noch nicht in trockenen Tüchern, doch der Skandal ist längst eingepreist. Die Leverkusener können sich wieder verstärkt dem besonders aussrichtsreichen Pharmageschäft widmen. Bayer glänzt derzeit mit guten Studiendaten. Nubeqa, ein Medikament zur Behandlung von Prostatakrebs, scheint einen weiteren Anwendungsbereich vorzuweisen als gedacht. Die Rheinländer trauen der Arznei nunmehr einen Spitzenumsatz von 3 Milliarden Euro zu, zuvor war man lediglich von 1 Milliarde ausgegangen. Bayer verhandelt nun weltweit mit Zulassungsbehörden bezüglich einer Genehemigung für eine Erweiterung des Anwendungsspektrums. Insgesamt geht der Vorstand davon aus, daß die Leverkusener mit ihren Arzneimittelkandidaten in der Spitze mehr als 5 Milliarden Euro Jahresumsatz erzielen können. Darunter neben dem Krebsmedikament Nubeqa auch ein potentielles Nierenmedikament und ein Kandidat gegen wechseljahresbedingte Beschwerden. Außerdem befindet sich in der Entwicklung ein innovativer Gerinnungshemmer. Zusammengenommen finden sich ca. 50 klinische Entwicklungsprojekte in der Pipeline. Darüber hinaus möchte Bayer auch mit der neuartigen Genscherentechnologie arbeiten. In diesem Zusammenhang hat man den US-Spezialisten Mammoth Bioscience übernommen. Man erhofft sich neuartige Therapien für bislang nicht behandelbare Krankheiten. Auch auf diesem Feld möchten die Leverkusener innovative Blockbuster entwickeln. Die Agrarsparte (Crop Science) setzt ebenfalls auf neuartige Technologien. So will man beispielsweise mit dem Angebot einer niedrig wachsenden Maissorte in den USA ein Jahresumsatz von ungefähr 1 Milliarde Euro einfahren. Die Halme des Mais sind ein Drittel kürzer als normal, was mehr Standfestigkeit bei Extremwetter verschafft. Trend in der Landwirtschaft ist ein umfassender Systemansatz, der Saatgut, Pflanzenschutz und digitale Werkzeuge enthält. Insgesamt beziffert die Unternehmensleitung das Spitzenumsatzpotential der Forschungspipeline auf bis zu 30 Milliarden Euro. Am Montag meldete Bayer die Zulassung eines Nierenmedikaments für Diabetiker. Die Erfolge der Forschungspipeline sind wichtig. Schließlich verlieren in den nächsten Jahren wichtige Medikamente den Patentschutz wie der Blutgerinnungshemmer Xarelto oder das Augenmedikament Eylea. Alles Blockbuster mit Milliardenumsätzen. Aktuell kommen die Leverkusener auf eine Marktkapitalisierung von 52 Milliarden Euro. Das entspricht lediglich dem 1,3fachen des Jahresumsatzes (41 Milliarden). Wenn die Monsanto-Klagen bewältigt sind, wir rechnen in den nächsten Monaten damit, könnte die Aktie ganz woanders stehen. Dividendenrendite um die 4%. Das KGV (2022) schätzungsweise rund 12. Auch das ist günstig. Uns überzeugt die prallgefüllte Entwicklungspipeline. Fazit: Kaufen und liegenlassen.