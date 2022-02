Gold – Zins und Inflationsaussichten erhöhen die Anziehungskraft

Der Goldpreis setzte seine einjährige Konsolidierung in einer Spanne um USD 1.800 pro Unze fort. Die US-Leitzinsen, der US-Dollar und die U.S. Federal Reserve („Fed“) bleiben die wichtigsten Einflussfaktoren für Gold. Auf der Grundlage der Preise für US-Zinsfutures rechnete der Markt am 3. Januar mit der ersten Zinserhöhung der Fed im Mai und erwartete bis zum Jahresende eine Anhebung um 77 Basispunkte (Bp). Im Monatsverlauf preisten die Märkte nach der Veröffentlichung des Protokolls der Dezember-Sitzung des Offenmarktausschusses (Federal Open Market Committee, FOMC), der Anhörung des Fed-Vorsitzenden Powell vor dem Kongress und der FOMC-Sitzung im Januar eine zunehmend restriktive Geldpolitikder Fed ein. Infolgedessen wird in den USA nun von einer Zinserhöhung im März ausgegangen. Insgesamt wird erwartet, dass die Zinsen in diesem Jahr um mindestens 100 Bp. steigen. Dies hatte zur Folge, dass sowohl die Zinssätze als auch der US-Dollar tendenziell stiegen und die 10-jährigen US-Staatsanleihen neue Zweijahreshochs erreichten. Weiterlesen auf den SÜDSEITEN der Börse München.