Die grobe Handelsspanne bei Wacker Chemie verläuft zwischen den Kursmarken von etwa 40,00 bis 177,00 Euro und hält bereits seit 2008 an. Der letzte Test erfolgte Anfang November abgelaufenen Jahres mit einem Verlaufshoch bei 174,75 Euro, wo die Wacker Chemie-Aktie zur Unterseite abgeprallt ist und sich in den Unterstützungsbereich von rund 120,00 Euro abwärts begeben hat. Unglücklicherweise präsentiert sich der Kursverlauf seit Anfang letzten Jahres jedoch in einer eindeutigen SKS-Formation, auch wurde der 50-Wochen-Durchschnitt zuletzt wieder bärisch gekreuzt. Eine Aktivierung dieser Formation könnte ein astreines und längerfristiges Verkaufssignal zur Folge haben.

Doppelboden lässt hoffen

Einer Aktivierung der SKS-Formation steht derzeit ein vielversprechender Doppelboden im Bereich von 120,00 Euro entgegen, um diesen allerdings zu aktivieren, bedarf es eines Kurssprungs mindestens über 137,35 Euro. Nur in diesem Szenario ließe sich anschließend Kurspotenzial an 150,00 und darüber sogar innerhalb einer überschießenden Welle an 153,40 Euro ableiten. Im Falle einer Aktivierung der SKS-Formation durch den Bruch von 120,00 Euro dürfte dagegen ein größeres Verkaufssignal in Richtung 110,00 und darunter 98,25 Euro anstehen.