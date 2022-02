­ Agglomeration von Feingut, um die Rückgewinnung und die Herstellung von Pigmenten aus dem zu ermöglichen, was in der Vergangenheit ein Ertragsverlust beim Ausgangsmaterial war

­ Aufgewertetes TiO2-Einsatzmaterial, das mit Sanden und synthetischem Rutil (aus dem Schmelzprozess) konkurriert

­ Veredelung von Schlacke durch Reduktion von Salzmetallen wie Magnesium und Kalzium, um sie für das Chloridverfahren kompatibel zu machen

­ Selektive Gewinnung kritischer Elemente wie seltener Erden aus titan- und eisenreichen Ressourcen

­ Herstellung von Titanmetall aus Off-Spec-Pigment und Sackhausstaub

­ Produktion von Titanmetall für den expandierenden 3D-Druckmarkt

Zur Agglomeration hat Fancamp ein Patent für das Verfahren zur Rückgewinnung von Sackhausstaub aus dem Chloridverfahren angemeldet, das von der Pigmentindustrie weltweit eingesetzt wird. In der westlichen Welt macht dieses Verfahren 80 % der Pigmentproduktion aus. Aufgrund der Umweltprobleme, die mit dem Sulfat-Verfahren verbunden sind, nimmt dieser Anteil weiter zu. Mit der Lösung von Fancamp soll der Verlust von 6 bis 15 % des Materials, das als Feinstaub in die Filteranlage gelangt, vermieden werden.

Zur Aufwertung von Titanoxid (TiO2) hat Fancamp aus seiner Mingan-Ressource, die sich zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindet und in einer Region liegt, die für die Lieferung von Rohstoffen an die Titanindustrie bekannt ist, ein veredeltes Ausgangsmaterial produziert, das für beide Hauptverfahren der Pigmentproduktion geeignet ist. Diese Ressource hat einen Ausgangsgehalt von 35 % TiO2 und wurde ohne Schmelzen erfolgreich auf über 80 % TiO2 aufgewertet, das sowohl für Sulfat- als auch für Chloridverfahren geeignet ist. Die Tests wurden in den unabhängigen Labors von Corem in Quebec City durchgeführt.

Das neue Verfahren ermöglicht ein Produkt, das die Spezifikationen des Chloridverfahrens erfüllt, ohne dass ein Schmelzen erforderlich ist und das die strengen Grenzen für Salzmetalle einhält. Es handelt sich um ein sehr kompaktes Verfahren, bei dem zusätzliche Schritte zur Senkung der Salzmetalle und viele der mit anderen Verfahren verbundenen Herausforderungen in Bezug auf die Säure-Wasser-Bilanz und die Größe der Anlage entfallen. Dieses Produkt funktionierte auch im Sulfat-Aufschluss mit über 96 % Rückgewinnung gut.

Selektive Entfernung von Salzmetallen in synthetischem Rutil (Schlacke) mit einer selektiven Laugung: Bei den meisten Hartgesteinsvorkommen, die über gute TiO2-Gehalte verfügen, die durch Pyrometallurgie veredelt werden können, gibt es ein Problem mit Salzmetallen wie MgO, die sich mit dem TiO2 anreichern. Das neue Verfahren von Fancamp entfernt selektiv die Salzmetalle, ohne TiO2 und Eisen auszulaugen, und macht damit eine Säureregeneration überflüssig. Dieses Verfahren ist sehr kompakt, hat geringe Investitionskosten, benötigt weniger teure Baumaterialien und bietet einen erheblichen Vorteil für die Wasser-Säure-Bilanz.

Selektive Gewinnung von kritischen Elementen aus titanhaltigen Eisenvorkommen: Fancamp hat eine effiziente und kostengünstige selektive Laugung von titanarmen Mineralressourcen entwickelt und konzentriert sich dabei auf kritische Elemente wie Seltene Erden, Vanadium und Scandium. Dieses Verfahren ermöglicht die Gewinnung dieser Elemente, ohne dass die Säure für Titan und Eisen verbraucht werden muss, was die Kosten in die Höhe treibt. Dieses Verfahren kann die Ausbeutung von bisher unwirtschaftlichen, minderwertigen Titanmineralvorkommen sowie von Abfallströmen, die bei Pigmentherstellern anfallen, erleichtern. Damit wird erneut die Ergänzung der bestehenden Industrieverfahren erneut betont. Viele Lagerstätten auf der ganzen Welt sind für die Eisen- und Stahlindustrie nicht ideal, da sie mit Titan verunreinigt sind, und viele enthalten zu wenig TiO2 für die Pigmentindustrie. Diese Ressourcen enthalten oft interessante kritische Seltene Erden wie Scandium und Vanadium, deren Wert durch dieses Verfahren erschlossen werden kann.

Titan-Metall: Mit diesem Verfahren können Ressourcen oder Abfallströme aus der Industrie, wie z. B. nicht spezifiziertes Pigment, Feinstaub aus der Filteranlage oder andere Dinge, in wertvolles Titanmetall umgewandelt werden. Die Testarbeiten befinden sich in einem fortgeschrittenen Stadium, und Fancamp prüft Optionen für eine Pilotanlage und hat Gespräche mit potenziellen Partnern aufgenommen. Dieses Verfahren ist eine Ergänzung für Branchen, in denen nicht spezifiziertes Material und Abfallströme wie Feinstaub anfallen. Fancamp ist in der Lage, diese Materialien in wertvolles Titanmetall umzuwandeln (30.000 $/Tonne) und die Verluste bei der Herstellung von Pigmenten zu verringern. Fancamp sieht Wachstumspotenzial in der Umwandlung von Titan, um den Bedarf der wachsenden 3D-Druckindustrie zu decken.

Fancamp ist verständlicherweise erfreut über die jüngsten Entwicklungen in Bezug auf die Verfahren zur effizienten Rückgewinnung von hochgradigem Titan, Seltenen Erden und anderen „kritischen Metallen“ aus Abfällen sowie den Ressourcen des Unternehmens in Québec. All diese Entwicklungen ziehen nutzbare Beiprodukte in Betracht, die verkauft werden können und dabei die Auswirkungen auf die Umwelt reduzieren. Fancamp werde die Gespräche mit Unternehmen der Branche aktiv fortführen, um so Partnerschaften zu etablieren, die für beide Seiten gewinnbringend sind, erklärte Enrico Di Cesare. Der Experte ist bei Fancamp verantwortlich für die Entwicklung der beschriebenen Technologien.

Bis die Technologien vollständig einsatzbereit sind und Partnerschaften aufgebaut sind, kann es noch dauern. Aber gerade angesichts des anhaltenden und sich eher noch verstärkenden Trends zur Nachhaltigkeit – Stichwort ESG – sollten „Recyclingtechnologien“ wie Fancamp sie anbieten will von großem Interesse für die Branche sein. Wir sind jedenfalls gespannt.

