Krypto als offizielles Zahlungsmittel, dieses Experiment gibt es bislang nur in El Salvador. Möglicherweise könnte es bald auch im US-Bundesstaat Kalifornien so weit sein. Die Senatorin Sydney Kamlager hat jetzt einen Gesetzesentwurf eingebracht, um Bitcoin als Zahlungsmittel für Dienstleistungen der Verwaltung zu akzeptieren – beispielsweise um die Gebühren für einen Reisepass oder Führerschein zu bezahlen.

Kamlager ist nicht die einzige krypto-affine Politikerin in den USA. Ähnliche Vorschläge gab es zuletzt auch in den Bundesstaaten Tennessee und Colorado. Der New Yorker Bürgermeister Eric Adams hatte bei seinem Amtsantritt im November sogar angekündigt, seine ersten drei Gehälter in Bitcoin und Ethereum umzuwandeln.